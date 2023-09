Rick Carlisle : « Tyrese Haliburton a tout changé pour nous »

Les Pacers ont-ils enfin trouvé le bon équilibre ? Après avoir terminé les deux dernières saisons avec un bilan négatif, Rick Carlisle espère bien que cette saison sera celle qui fera à nouveau basculer Indiana du bon côté de la hiérarchie à l’Est. Pour cela, il peut compter sur la progression constante d’un All-Star avec Tyrese Haliburton, le potentiel immense de Bennedict Mathurin, mais aussi les arrivées de Bruce Brown et Obi Toppin.

« On aime la direction qu’on prend. Il y a eu beaucoup de changements dans le roster sur ces quatre dernières années. Mais l’arrivée d’Haliburton a tout changé pour nous. Il n’est pas seulement un joueur extraordinaire, mais quelqu’un avec qui les autres veulent jouer », a confié le stratège des Pacers. « Sans lui, on ne récupère pas Bruce Brown à la free agency ».

Indiana tient son leader

Aux côtés du champion NBA Bruce Brown, Obi Toppin aura aussi une chance d’exprimer ses qualités dans le jeu rapide que souhaite continuer à développer Rick Carlisle. Le technicien rappelle ainsi que son équipe était la meilleure de la NBA dans ce registre avec 18.1 points inscrits en moyenne par match en contre-attaque. Il y a en tout cas une place d’ailier-fort titulaire à prendre, et l’ancien new-yorkais semble pour l’instant favori.

« L’acquisition d’Obi Toppin va lui donner une opportunité et nous permet d’avoir l’un des meilleurs joueurs de transition au monde, au sein d’une équipe qui a été la meilleure en points inscrits sur contre-attaque », a-t-il ajouté. « Depuis la blessure de TJ Warren il y a trois ans, les Pacers sont à la recherche d’un poste 4, un titulaire et un backup légitime. Avec Toppin, la Draft de Jarace Walker et le retour d’Aaron Nesmith, on a trois joueurs qui ont joué à ce poste efficacement, sans oublier Jordan Nwora, qui a très bien rempli ce rôle à la fin de la saison dernière. Donc on a soudainement beaucoup de possibilités à ce poste ».

Attention à la Haliburton dépendance

Enfin, l’un des points qui enthousiasme le plus Rick Carlisle, c’est la perspective de récupérer un Tyrese Haliburton en pleine forme après une saison où il s’est imposé comme un leader et une première campagne internationale avec Team USA qui l’aura forcément fait gagner en expérience.

Pour lui, le point de bascule de la saison dernière est intervenu lorsque le meneur s’est blessé au genou gauche.

« S’il n’avait pas été blessé pendant 12 ou 13 matchs en janvier… », a-t-il poursuivi. « On était à 23v-18d quand il s’est blessé. Il a ensuite raté une partie importante de ce mois, et on a enchaîné sur neuf défaites en dix matches quand il était touché. Voilà qui en dit beaucoup sur l’importance qu’il a dans notre équipe (…). Il permet à ceux qui l’entourent de s’exprimer davantage. C’est l’une des définitions de la grandeur d’un joueur NBA. Il est donc très spécial ».