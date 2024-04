Invité de « Stephen Time », l’émission de Stephen Brun sur RMC, le président de la Fédération Française de Basket-Ball a, sans grande surprise, renouvelé sa confiance à Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus.

Après la catastrophe de la Coupe du monde, Jean-Pierre Siutat n’avait pourtant pas directement balayé le sujet.

« Après un échec, on cherche toujours des fautifs. Les deux premiers fautifs, c’est d’abord le head coach donc Vincent. On a connu cette situation en 2016 et 2017. Il y a eu des critiques sur les Jeux et en 2017, en Turquie. Et puis le deuxième, à travers la fédération, ça peut aussi être son président. On voit quand même ce qui se passe … Bien sûr, les joueurs, le staff, tout le monde est responsable sur l’échec comme tout le monde doit s’approprier une victoire et une médaille. Deux fois, Vincent nous avait remis sa démission en 2016 et 2017 et deux fois je l’avais refusée car je croyais qu’il avait la capacité de rebondir et il l’a fait. On verra ce que l’on décidera tous ensemble, mais très sincèrement je pense que Vincent restera l’homme de la situation pour mener l’équipe en 2024. »

Le choix de maintenir Vincent Collet, à la tête de l’Equipe de France depuis 2009, n’est donc pas totalement acté, mais on voit mal les autres dirigeants de la FFBB pousser pour un changement de coach à un an des JO de Paris.

Joel Embiid a jusqu’au 10 octobre pour se décider

Autre sujet abordé dans l’émission : Joel Embiid.

Le pivot des Sixers rejoindra-t-il l’Equipe de France pour la campagne olympique ? Jean-Pierre Siutat n’en sait toujours rien, mais l’ultimatum a été posé, avec une réponse définitive attendue d’ici le 10 octobre.

« Aujourd’hui, il n’est toujours pas avec nous, mais on y travaille et on a une ferme volonté de le faire. On a eu l’occasion d’en discuter avec lui. On attend maintenant une décision. On sait que l’équipe américaine, vous vous en doutez, serait très intéressée de l’avoir. Et puis le Cameroun s’est qualifié aussi pour le TQO. C’est peut-être aussi pour lui une situation qui est assez délicate. Ça va se faire très vite dans tous les cas de figure. Peut-être que d’ici le 10 octobre on aura une réponse, puisqu’on a fixé cette échéance du 10. »