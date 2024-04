Malgré les rumeurs de transfert, les Clippers n’écarteront pas Marcus Morris du groupe

Marcus Morris ne devrait pas connaître le même destin de Jae Crowder avec les Suns. Alors que ce dernier avait dû attendre des mois avant son transfert des Suns aux Bucks pour rejouer, l’ailier fort des Clippers devrait, selon The Athletic, rester dans le groupe californien malgré les rumeurs de transfert le concernant.

On rappelle que si l’échange en triangle entre Boston, Washington et Los Angeles, autour de Kristaps Porzingis, n’avait pas capoté, le joueur de 34 ans aurait alors pris la direction des Wizards. Mais le transfert n’a pas eu lieu et Memphis est entré dans la danse, en récupérant Marcus Smart.

En juin dernier, Marc Stein rapportait que les dirigeants des Clippers n’avaient néanmoins pas renoncé à se séparer du 14e choix de la Draft 2011. Celui-ci va démarrer sa dernière année de contrat à hauteur de 17 millions de dollars.

Titulaire pendant une majeure partie de la saison dernière, il avait connu une baisse de régime en fin d’exercice et avait carrément été sorti du cinq majeure par Tyronn Lue à l’approche des playoffs.

Marcus Morris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 HOU 17 7 29.6 11.8 75.0 0.3 0.7 0.9 0.2 0.7 0.1 0.2 0.1 2.4 2012-13 * All Teams 77 20 42.2 36.9 56.4 1.0 2.6 3.6 0.8 2.1 0.6 1.0 0.3 7.7 2012-13 * HOU 54 21 42.8 38.1 65.3 1.2 2.9 4.1 0.9 2.2 0.5 1.0 0.3 8.6 2012-13 * PHX 23 16 40.5 30.8 40.5 0.7 1.8 2.5 0.7 1.7 0.8 1.0 0.2 5.7 2013-14 PHX 82 22 44.2 38.1 76.1 1.0 2.9 3.9 1.1 1.9 0.9 1.2 0.2 9.7 2014-15 PHX 81 25 43.4 35.8 62.8 0.9 3.9 4.8 1.6 2.3 0.8 0.9 0.2 10.4 2015-16 DET 80 36 43.4 36.2 74.9 1.1 3.9 5.1 2.5 2.1 0.8 1.8 0.3 14.1 2016-17 DET 79 33 41.8 33.1 78.4 1.0 3.7 4.7 2.0 2.1 0.7 1.1 0.3 14.0 2017-18 BOS 54 27 42.9 36.8 80.5 0.8 4.6 5.4 1.3 1.9 0.7 1.2 0.2 13.6 2018-19 BOS 75 28 44.7 37.5 84.4 1.0 5.1 6.1 1.5 2.4 0.6 1.2 0.3 14.0 2019-20 * All Teams 62 31 43.8 40.8 82.3 1.0 4.1 5.0 1.4 2.9 0.8 1.6 0.5 16.7 2019-20 * NYK 43 32 44.2 43.9 82.3 1.1 4.3 5.4 1.4 3.0 0.8 1.7 0.4 19.6 2019-20 * LAC 19 29 42.5 31.0 81.8 0.6 3.5 4.1 1.4 2.7 0.7 1.3 0.7 10.1 2020-21 LAC 57 26 47.3 47.3 82.0 0.6 3.5 4.1 1.0 2.1 0.6 1.0 0.3 13.4 2021-22 LAC 54 29 43.4 36.7 87.2 0.5 3.9 4.4 2.1 2.1 0.5 1.3 0.3 15.4 2022-23 LAC 65 28 42.6 36.4 78.2 0.5 3.5 4.0 1.8 2.1 0.7 0.9 0.3 11.2 2023-24 * All Teams 45 17 44.0 40.9 83.3 0.5 2.4 2.9 0.8 1.5 0.3 0.6 0.3 6.8 2023-24 * PHL 37 17 43.9 40.0 86.1 0.5 2.5 3.0 0.7 1.7 0.4 0.5 0.3 6.7 2023-24 * CLE 8 18 44.7 44.0 66.7 0.4 2.1 2.5 1.1 1.0 0.3 1.1 0.3 7.1 Total 828 27 43.5 37.7 77.5 0.9 3.6 4.5 1.5 2.1 0.7 1.1 0.3 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.