Anta met le paquet pour dévoiler le nouveau logo de Kyrie Irving

Entre la fin de la Coupe du Monde et le début du camp d’entraînement qui marquera la reprise de la saison NBA, le timing était calé pour que l’annonce fasse grand bruit. De passage en Chine pour sa première tournée en tant qu’athlète (et directeur de la création) d’Anta Sports, Kyrie Irving a visité les installations de la firme chinoise avant de se rendre à Shanghai pour la présentation officielle de son nouveau logo.

Dans le même temps, les murs des villes de Los Angeles, New York, New Jersey et Dallas ont été assaillies de 11 peintures murales réalisées par quatre artistes américains : Skyler Grey, Destiny “Desi”, Lina Montoya, et Theo Ponchaveli.

Les créations retracent le parcours et la vie du joueur, et mettent aussi en avant cette nouvelle collaboration désormais symbolisée par ce logo inédit.

Celui-ci présente grossièrement deux lettres « K » opposées faisant également ressortir le numéro 11 porté par le joueur. Mais à y regarder de plus près, on peut retrouver davantage de significations.

Les quatre piliers supérieurs représentent les qualités de Kyrie Irving en matière de basket : vitesse, concentration, agilité et force. Les bases de ces quatre piliers reflètent les membres de sa famille. La disposition de ces deux « K » est également inspiré du logo d’Anta Sports.

« Le K de Kyrie symbolise la connaissance de soi, formant ainsi l’harmonie », peut-on également lire sur la description accompagnant la sortie de ce nouveau logo, que Kyrie Irving a donc arboré pour la première fois sur un t-shirt lors de son passage à Shanghai.

Les fondations des deux membres inférieurs représentent son père et sa mère, tandis que les racines du 11 sont un clin d’œil à sa famille.

Après ce lancement en grande pompe, on attend désormais les premières collaborations concrètes entre le joueur et la marque. Pour ce qui est d’une première chaussure signature, assortie de son nouveau logo, il faudra probablement attendre 2024.

Crédit photo : Anta