Rip Hamilton a de grands espoirs pour le duo Cade Cunningham – Jaden Ivey

Les meilleures périodes dans l’histoire des Pistons correspondent toujours à des moments où la franchise du Michigan a pu s’appuyer sur un duo d’arrières de très haut niveau. Ce furent Isiah Thomas et Joe Dumars à la fin des années 1980 et au début des années 1990, puis Chauncey Billups et Rip Hamilton au milieu des années 2000.

Chaque fois, les Pistons ont disputé les Finals et remporté des titres. En 1989 et 1990 d’abord (après des Finals perdues en 1988), puis en 2004, avant une défaite contre les Spurs en 2005.

Peut-on espérer revoir ce schéma avec Cade Cunningham et Jaden Ivey ? Pour Rip Hamilton, cela semble possible.

« Quand on est arrivé ici avec Chauncey, on regardait ce que Dumars et Thomas avaient réussi, et on voulait faire pareil pour leur montrer qu’on portait avec nous leur héritage », raconte l’ancien arrière au Michigan Live. « Car porter ce maillot, c’était tout pour eux. Si on regarde l’histoire des Pistons, ils ont toujours eu de grands extérieurs, de grands leaders à ce poste. Je pense que Cade et Ivey vont se préparer pour ça, pour enfiler ce costume. »

Ce duo n’a pour l’instant été que trop peu vu sur les parquets. En 2022/23, Jaden Ivey a certes réalisé une fin de saison intéressante, mais Cade Cunningham, lui, n’a joué que douze matches, la faute à une blessure au tibia.

« Il va revenir en bonne santé et c’est une bonne nouvelle », poursuit le champion NBA 2004. « Maintenant qu’il est en forme, la ligue, la ville de Detroit et les fans des Pistons vont voir un nouveau Cade. Je suis heureux pour lui, il va pouvoir mener cette équipe. »

Le premier choix de la Draft 2021 est semble-t-il revenu à un excellent niveau puisqu’il a impressionné cet été, lors du camp d’entraînement de Team USA. En tout cas, son coéquipier est dithyrambique. « Je pense que beaucoup vont être étonnés par ce qu’il va apporter », annonce Jaden Ivey. « Il va faire une saison spéciale. »