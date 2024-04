Le maillot de l’Equipe de France est de retour dans NBA 2K24

Dans le quartier pour les « anciennes générations » ou la ville pour les consoles « New Gen », le maillot officiel de l’équipe de France est de retour dans NBA 2K24 !

Malgré la campagne délicate des Bleus à la dernière Coupe du monde, la FFBB a donné son accord pour que le maillot et le short de l’équipe nationale soient à nouveau disponibles dans le mode « Ma Carrière » du jeu.

En l’occurrence, il sera seulement possible pour votre joueur de l’acheter via ce mode, que ce soit dans « Le Quartier » pour les consoles PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch ou chez Dicks Sporting Goods dans « La Ville », disponible sur PS 5 et Xbox Series X|S.

Avec l’arrivée de Victor Wembanyama dans le jeu, NBA 2K24 s’offre ainsi une touche « frenchy » de plus.