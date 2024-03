Quand Nikola Jokic donne des conseils à Zeljko Obradovic

Double MVP de la saison régulière (2021 et 2022), champion et MVP des Finals en 2023 et passeur de génie, Nikola Jokic possède une remarquable lecture de jeu. Pour autant, le pivot des Nuggets ne se prive pas d’apprendre encore et encore. La preuve durant l’été 2022, avec une anecdote racontée par Zeljko Obradovic.

« On est tombé l’un sur l’autre l’année dernière », raconte le coach du Partizan, qui a remporté neuf fois l’Euroleague, pour Arena Sport. « Il se préparait avec l’équipe nationale et le Partizan se préparait pour la saison à venir. Je lui ai demandé des nouvelles et on a brièvement discuté. Il m’a révélé qu’il avait écouté mon séminaire à Opatija. Ce fut une agréable surprise et j’ai été captivé par son intérêt. Ça en dit beaucoup sur lui et il a sans doute suivi d’autres séminaires de coaches. »

S’il a écouté attentivement l’entraîneur serbe, légende du coaching en Europe, Nikola Jokic, qui trône désormais au sommet de la NBA, a également donné des conseils à Zeljko Obradovic.

« Il a suivi le training camp du Partizan », poursuit ce dernier. « Il m’a donné un conseil, sur un détail. Il pensait qu’on devrait avoir une approche différente. J’ai saisi ce qu’il voulait dire et je me suis ajusté immédiatement. »

Pour le technicien, il est essentiel d’écouter les joueurs… même s’il se garde le mot de la fin.

« Il faut faire confiance aux joueurs. Vous ne pouvez pas ignorer quelqu’un comme Jokic. Un joueur avec un titre NBA, qui est au plus haut niveau mondial, il faut écouter ce qu’il a à dire. Cependant, je dois souligner que c’est l’entraîneur qui décide en dernier ressort. Je ne sais pas comment Jokic réagira à ce commentaire », s’amuse-t-il.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 70 35 58.1 35.0 82.8 2.8 9.4 12.2 9.0 2.5 1.3 2.9 0.9 26.1 Total 666 31 55.7 34.9 82.9 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.