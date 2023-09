Trop forte. Difficile de décrire autrement la performance de A’ja Wilson lors du Game 2 du premier tour entre les Las Vegas Aces et le Chicago Sky, lors des playoffs WNBA.

Alors que l’AP lui a pourtant préféré Breanna Stewart (d’une voix) pour le titre de joueuse de l’année, en attendant les résultats pour le trophée de MVP, l’intérieur a encore impressionné en écrabouillant le secteur intérieur de Chicago. Sa ligne de stats ? 38 points à 15/23, 16 rebonds (dont 6 offensifs), 4 contres et 3 interceptions !

Malgré les prises à deux, A’ja Wilson a constamment trouvé le chemin du cercle, d’autant que même lorsqu’elle ratait, elle parvenait à récupérer le rebond offensif…

« Notre défense était au niveau espéré » réagissait Becky Hammon, qui entraîne les Aces. « Et A’ja Wilson était sur une autre planète. Elle a été spectaculaire des deux côtés du terrain ».

La Double MVP (2020, 2022), « Defensive Player of the Year » en titre, a ainsi limité les adversaires qui shootaient face à elle à 3/11 sur la rencontre. De quoi permettre à Las Vegas de s’offrir un succès (92-70) tranquille, et donc de « sweeper » Chicago sur ce premier tour des playoffs, qui se joue au meilleur des trois matchs.

Las Vegas est la première équipe qualifiée pour les demi-finales, où les Aces retrouveront le vainqueur du duel entre les Dallas Wings et l’Atlanta Dream. Pour l’instant, ce sont les Texanes qui mènent 1-0.