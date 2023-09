Avec l’arrivée de Victor Wembanyama, Devin Vassell se prépare à la pression

« Je suis un compétiteur. Je ne vais jamais jouer un match sans essayer de le gagner ». La période de vaches maigres est-elle finie du côté de San Antonio ? Depuis son arrivée en NBA aux Spurs en 2020, Devin Vassell n’a pas accumulé beaucoup de succès avec les Spurs. Sa soif de victoires reste pourtant intacte et ça tombe bien, car le vent pourrait commencer à tourner avec l’arrivée de Victor Wembanyama.

Avec « Wemby » en renfort, San Antonio pourra déjà prétendre à glaner un peu plus de succès et démarrer une nouvelle dynamique. Au-delà de l’aspect purement basket, l’ancien pensionnaire de Florida State a également mis en avant la pression médiatique qui va complètement changer cette saison.

Ce sera un point supplémentaire, totalement nouveau pour ce groupe, qu’il va falloir bien assimiler.

« Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de gens qui parlent, mais en fin de compte, il s’est passé ce qu’il s’est passé pendant notre saison, et c’est comme ça. Mais Victor Wembanyama est là et il va nous apporter beaucoup. Nous sommes ravis », a confié Devin Vassell. « Il y aura des caméras, des gens qui regarderont, ce sera quelque chose d’important pour nous tous. Je pense que tant que nous nous nourrirons les uns des autres et que nous jouerons de la bonne manière, tout ira bien ».

L’autre grande nouveauté avec la venue de Victor Wembanyama concernera l’aspect défensif. Le Français devrait en effet apporter de l’impact et de la dissuasion sur ce côté du terrain, ce qui aidera forcément les Spurs, à encaisser moins de points d’une part, mais aussi à se projeter sur du jeu de transition, toujours aussi précieux.

Pour Devin Vassell, c’est ce qui peut complétement changer le profil d’un roster qui a finalement été peu renouvelé.

« Nous étions la pire équipe en termes de défense l’année dernière », a poursuivi l’arrière des Spurs. « C’est notre principal objectif. Avec l’arrivée de Wemby, tout le monde a un an d’expérience supplémentaire et je pense que tous les joueurs comprennent mieux ce qu’il faut faire pour gagner : il faut se procurer des stops défensifs ».

Devin Vassell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAN 62 17 40.6 34.7 84.3 0.4 2.4 2.8 0.9 1.4 0.7 0.4 0.3 5.5 2021-22 SAN 71 27 42.7 36.1 83.8 0.6 3.7 4.3 1.9 2.0 1.1 0.8 0.6 12.3 2022-23 SAN 38 31 43.9 38.7 78.0 0.2 3.7 3.9 3.6 1.5 1.1 1.5 0.5 18.5 Total 171 24 42.7 36.7 81.6 0.4 3.2 3.7 1.9 1.7 1.0 0.8 0.4 11.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.