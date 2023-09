CJ McCollum et le syndicat des joueurs n’oublient pas la santé mentale en NBA

Sujet longtemps tabou dans le monde professionnel, et donc en NBA, la santé mentale des sportifs professionnels a été mise en lumière par les prises de parole de DeMar DeRozan et de Kevin Love sur le sujet.

Mais il ne s’agit pas de penser que tout est désormais réglé, et les membres du comité exécutif du syndicat des joueurs ont ainsi poussé pour organiser une réunion sur le sujet, mercredi, avec le docteur William D. Parham, directeur de leur programme de santé mentale et de bien-être, le « commissionner » de la NBA, Adam Silver, la directrice exécutive du syndicat des joueurs, Tamika Tremaglio, mais également Cynthia Germanotta, directrice de la « Born This Way Foundation », ainsi que Victor Oladipo et CJ McCollum, président du syndicat des joueurs.

« Ils voulaient s’assurer que nous étions toujours une voix qui parlait de ce sujet et de son importance », a expliqué Tamika Tremaglio à The Athletic. « À l’aube de cette nouvelle saison, il était essentiel d’en parler dès maintenant afin que les gens puissent commencer à raconter leur histoire et se sentir à l’aise dès le début de la saison. »

Pour CJ McCollum, c’est un sujet toujours délicat en NBA car ce n’est pas naturel, pour beaucoup de basketteurs, de parler de leurs problèmes et de leurs fragilités.

« Je pense qu’il s’agit davantage de nos communautés, des communautés dont beaucoup d’entre nous sont issus », a-t-il expliqué. « Les communautés noires ont toujours hésité – et la plupart des communautés ont d’ailleurs toujours hésité – à parler aux gens de leurs problèmes en général, parce que ça les rendait mal à l’aise. Mais je pense que beaucoup de gens le font désrmais, que beaucoup de gens en parlent et que, petit à petit, de plus en plus d’athlètes professionnels commencent à dire qu’ils cherchent de l’aide et que cela a été utile et bénéfique pour leur style de vie, leur carrière et ce qu’ils veulent accomplir sur le terrain et en dehors. »

Pour l’arrière des Pelicans, le recours à un psychologue se normalise d’ailleurs dans les vestiaires NBA. D’autant qu’il ne s’agit pas seulement de gérer les soucis liés au seul environnement sportif…

« C’est extrêmement important parce que nous passons par toutes ces émotions liées au jeu et à notre vie, que parfois nous ne savons pas comment gérer » continue ainsi CJ McCollum. « Si vous êtes la première génération de millionnaires – certains d’entre nous sont la première génération de millionnaires – ou si vous êtes la première génération diplômée de l’université, peu importe, je suis un athlète professionnel. Personne (dans sa famille) n’a jamais vécu cela auparavant, donc ils ne savent pas ce que cela implique. Alors à qui parlez-vous de vos problèmes, si personne ne peut les comprendre ? »