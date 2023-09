Kareem Abdul-Jabbar s’explique dans le débat sur le meilleur meneur de l’histoire

Interrogé sur le débat estival du plus grand meneur de l’histoire, relancé par Stephen Curry qui estimait que ça se jouait entre lui et Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar a donc fait un pas de côté en citant… Oscar Robertson !

Un choix qui a forcément surpris puisque KAJ a longtemps été coéquipier avec Magic Johnson aux Lakers.

Face aux réactions, l’ancien meilleur marqueur de l’histoire de la NBA a donc publié une vidéo pour détailler son choix, dans un débat impossible mais qui déchaîne toujours autant les passions.

« On m’a demandé en début de semaine qui était le meilleur meneur de jeu de la NBA, une question très difficile » estime-t-il ainsi. « Steph Curry a été cité, c’est le meilleur shooteur à 3-points de la NBA aujourd’hui et un joueur de grande valeur. Les gens ont également mentionné Magic Johnson. J’ai choisi Oscar Robertson, mais j’aurais dû dire, tout d’abord, que Magic devrait avoir la priorité parce que j’ai joué avec lui, nous avons gagné cinq titres mondiaux ensemble, et c’est le meilleur coéquipier que j’ai eu. »

Après réflexion, Kareem Abdul-Jabbar pense donc visiblement qu’il aurait dû voter pour Magic Johnson.

« Je ne peux donc pas vraiment mettre quelqu’un d’autre devant lui. Mais je dois reconnaître à Oscar le mérite d’avoir été le joueur complet qu’il a été, et d’avoir été un exemple pour beaucoup de joueurs qui sont venus après lui. Il m’est presque impossible de déterminer qui est le meilleur parmi tous ces joueurs. Mais je peux vous dire pourquoi, et c’est lié à tout le succès que j’ai connu avec Magic » conclut ainsi l’homme de 76 ans.

