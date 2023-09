Cet été, Jamal Murray a vraiment pu travailler son jeu

Quelques semaines après avoir remporté le titre NBA, Jamal Murray s’est transporté dans un autre univers : celui du MMA et de l’UFC. Le meneur de jeu des Nuggets est en effet ami avec le combattant Alexander Volkanovski et le champion NBA l’a soutenu pour son combat en juillet.

Et encore récemment, au début du mois de septembre, nous apprend le New York Times, le joueur s’est entraîné avec Alexander Volkanovski à Sidney. Mais le plus important peut-être pour Jamal Murray, ce n’est pas l’aspect physique de son intersaison.

« Je suis encore sur le retour », confiait-il en juillet, après avoir manqué la saison 2021/22. « Je n’ai pas eu une intersaison complète pour récupérer ou pour m’entraîner comme je le souhaitais. Mon été dernier a été consacré à travailler la puissance de mon genou. C’est tout, je n’ai pas bossé mon jeu. »

Cela ne l’a pas empêché de revenir à un excellent niveau, de former avec Nikola Jokic un duo létal et surtout de remporter le titre NBA. Mais clairement, la saison fut longue pour lui, surtout après une année blanche.

C’est pourquoi Jamal Murray, en plus de pouvoir travailler son jeu, a décidé de ne pas tirer sur la corde cet été et n’a pas participé à la Coupe du monde avec le Canada.

« Lorsque j’ai commencé le camp d’entraînement, je voulais évaluer comment mon corps réagirait après une saison longue et exigeante et si je serais physiquement capable de concourir au plus haut niveau requis pour la Coupe du monde », avait-il ainsi expliqué. « Après avoir consulté le personnel médical de l’équipe, il est devenu évident que j’avais besoin de plus de temps pour récupérer. »

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 Total 410 31 44.7 37.3 87.0 0.8 2.9 3.7 4.2 1.8 1.0 2.0 0.3 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.