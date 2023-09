Replay | Les meilleurs dunks, passes et contres de la Coupe du Monde 2023

Voilà bientôt une semaine que la Coupe du Monde 2023 s’est terminée sur le sacre inattendu de l’Allemagne, victorieuse de la Serbie. La compétition aura été riche en suspense, en rebondissements et bien sûr en spectacle, au regard des trois compilations publiées par la FIBA, répertoriant les meilleurs dunks, contres et passes du tournoi.

Pour les dunks, la FIBA a carrément opté pour un Top 25 de 8 minutes, dans lequel les NBAers Franz Wagner, Santiago Aldama et Paolo Banchero se retrouvent en bonne position.

Le Top 10 des plus beaux contres est dominé par Nicolas Batum et Kai Sotto, tandis que la plus belle passe du tournoi a été attribuée à Tyrese Haliburton pour sa passe aérienne entre les jambes avant de servir Paolo Banchero. Le meneur des Pacers devance ainsi Luka Doncic et sa passe entre les jambes d’un adversaire pour Ziga Dimec.