Paul Reed a beaucoup travaillé la fluidité de son tir

Dans à peine plus de deux semaines, les Sixers débuteront leur camp d’entraînement, sur le campus de Colorado State University. Les enjeux seront nombreux puisque le cas James Harden n’est toujours pas réglé, mais aussi que Nick Nurse a succédé à Doc Rivers, et qu’il doit désormais imposer sa patte.

Parmi les modifications qu’il pourrait opérer, l’ancien coach des Raptors devrait offrir un nouveau rôle à Paul Reed, dont il compte exploiter l’activité et qu’il envisage de faire évoluer aux côtés de Joel Embiid au poste 4. Ce sera donc une présaison de la plus grande importance pour l’intérieur.

« Je me suis simplement concentré sur les moyens de m’améliorer pour l’équipe », a déclaré Paul Reed au sujet de son intersaison. « Je comprends que je suis sur le point de jouer un rôle différent cette saison, que mon rôle est en train de s’élargir, alors j’ai travaillé sur tout ce que l’équipe avait besoin que je fasse, c’est-à-dire étirer le terrain, défendre, prendre des rebonds. Je m’assure de rester en pleine forme et j’essaie d’être très à l’écoute des coachs ».

Tout l’été pour travailler

Les sessions de tir extérieur ont déjà commencé et Nick Nurse l’a déjà accompagné dans cet axe de travail. Car si Paul Reed n’a pas représenté une menace extérieure fiable en NBA, il s’est déjà exercé en G-League, avec 44% de réussite derrière l’arc en 54 tentatives en 2020/21, puis 35.8% en 2021/22 avec les Delaware Blue Coats.

« Depuis le premier jour, il a été très impliqué », a ajouté Paul Reed. « J’ai l’impression qu’il savait déjà sur quoi il voulait travailler avec moi. Il me l’a fait savoir dès le premier jour. Il veut que je tire. Il veut s’assurer que mon geste est droit, et il a travaillé avec moi personnellement sur ce point. C’est formidable. On se concentre sur la façon dont j’attrape le ballon, la gestuelle, en gardant la même à chaque fois. Il y a beaucoup de petits détails, mais ils sont très importants pour le résultat global de mon tir ».

Paul Reed a également précisé avoir changé sa façon d’attraper le ballon, et poursuit son travail sur la souplesse.

Durant l’été, il a également découvert l’atmosphère des entraînements estivaux de Rico Hines, assistant coach emblématique qui a lui accompagné Nick Nurse de Toronto à Philadelphie. Un cadre exigeant qui lui a plu.

« L’ambiance était excellente. Tout le monde était prêt à travailler. Tout le monde était très motivé et voulait s’améliorer. J’ai pu créer des liens avec certains des nouveaux joueurs qui sont arrivés, et je me suis habitué à la nouvelle équipe. Nous avons une toute nouvelle équipe, un tout nouveau staff, et je commence à m’habituer à tout le monde. J’ai donc apprécié de pouvoir m’adapter au nouveau staff et de me rapprocher d’eux ».

