Serge Ibaka a officiellement signé avec le Bayern Munich

Annoncée dans un premier temps par la presse, l’arrivée de Serge Ibaka au Bayern Munich est désormais bien officielle. Le club allemand a communiqué sur la signature pour un an de l’intérieur, champion NBA avec Toronto en 2019.

L’ancien joueur du Thunder a passé avec succès sa visite médicale avant de signer son contrat vendredi. Puis ce samedi, il a commencé à travailler individuellement à l’entraînement.

« C’est un privilège de rejoindre ce club historique et mondialement connu, afin que l’équipe de basket puisse se hisser au sommet de l’Europe », a commenté Serge Ibaka. « J’ai eu une longue carrière en NBA, mais j’aborde ce nouveau chapitre avec beaucoup d’enthousiasme. J’ai encore beaucoup d’essence en moi et j’aime le basket. Que Pablo Laso soit l’entraîneur a également été un facteur décisif. C’est l’un des meilleurs entraîneurs au monde. »

Même si sa carrière patinait ces dernières années, notamment à cause des blessures, Serge Ibaka (34 ans dans deux jours) arrive en Bavière avec un sacré CV : 919 matches de saison régulière, et 152 de playoffs, pour 12 points, 7.1 rebonds et 1.9 contre de moyenne.

« On est profondément fier et heureux de voir un athlète comme Serge Ibaka croire en notre projet », a livré le président du club, Herbert Hainer. « On est convaincu qu’il sera non seulement un atout formidable sur le plan sportif, mais aussi un enrichissement pour le basket allemand. Je suis certain que nos jeunes joueurs bénéficieront grandement de sa vaste expérience. »

Crédit photo : Bayern Munich

Serge Ibaka Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 73 18 54.3 50.0 63.0 1.9 3.6 5.4 0.1 2.7 0.3 0.9 1.3 6.3 2010-11 OKC 82 27 54.3 0.0 75.0 2.6 5.0 7.6 0.3 3.3 0.4 0.9 2.4 9.9 2011-12 OKC 66 27 53.5 33.3 66.1 2.9 4.6 7.6 0.4 2.7 0.5 1.2 3.7 9.1 2012-13 OKC 80 31 57.3 35.1 74.9 2.8 4.9 7.7 0.5 2.7 0.4 1.6 3.0 13.2 2013-14 OKC 81 33 53.6 38.3 78.4 2.8 6.0 8.8 1.1 2.9 0.5 1.5 2.7 15.2 2014-15 OKC 64 33 47.6 37.6 83.6 2.1 5.7 7.8 0.9 3.0 0.5 1.5 2.4 14.3 2015-16 OKC 78 32 47.9 32.6 75.2 1.8 5.0 6.8 0.9 2.7 0.5 1.4 1.9 12.6 2016-17 * All Teams 79 31 48.0 39.1 85.6 1.6 5.2 6.8 1.0 2.7 0.5 1.3 1.6 14.9 2016-17 * ORL 56 31 48.8 38.8 84.6 1.8 5.0 6.8 1.1 2.5 0.6 1.2 1.6 15.1 2016-17 * TOR 23 31 45.9 39.8 88.2 1.3 5.5 6.8 0.7 3.3 0.3 1.7 1.4 14.2 2017-18 TOR 76 28 48.3 36.0 79.7 1.0 5.3 6.3 0.8 2.8 0.4 1.2 1.3 12.6 2018-19 TOR 74 27 52.9 29.0 76.3 2.1 6.0 8.1 1.3 2.9 0.4 1.5 1.4 15.0 2019-20 TOR 55 27 51.2 38.5 71.8 2.1 6.2 8.2 1.4 2.8 0.5 2.0 0.8 15.4 2020-21 LAC 41 23 51.0 33.9 81.1 1.8 4.9 6.7 1.8 1.9 0.2 1.1 1.2 11.1 2021-22 * All Teams 54 16 50.0 37.4 72.7 1.2 3.5 4.6 0.9 1.9 0.2 0.8 0.6 6.8 2021-22 * LAC 35 15 49.0 38.7 69.0 1.1 3.1 4.3 1.0 1.6 0.2 0.9 0.7 6.6 2021-22 * MIL 19 18 51.9 35.1 80.0 1.2 4.1 5.3 0.7 2.4 0.2 0.5 0.4 7.0 2022-23 MIL 16 12 48.1 33.3 61.5 0.9 1.8 2.8 0.3 1.4 0.1 0.7 0.4 4.1 Total 919 27 51.3 35.9 75.7 2.1 5.0 7.1 0.8 2.7 0.4 1.3 1.9 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.