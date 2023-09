Ryan Arcidiacono revient à New York

Ryan Arcidiacono ne semble jamais loin de New York. Signé par les Knicks en janvier 2021 et en janvier 2022, il fut ensuite transféré vers Portland en échange de Josh Hart. Mais sept mois plus tard, le meneur de jeu revient encore une fois puisque l’ancien joueur de Chicago s’est engagé avec les Knicks.

Même si les détails du contrat n’ont pas été donnés, notre confrère Ian Begley précise qu’il a signé un « Exhibit 9 ». En clair, son contrat n’est pas garanti et si jamais Ryan Arcidiacono décroche sa place lors du training camp, il touchera le salaire minimum et sera libre l’été prochain.

En plus de retrouver une franchise qu’il connaît bien, l’ancien de Villanova va retrouver quelques connaissances. En effet, Josh Hart, Jalen Brunson et Donte DiVincenzo ont remporté, avec Ryan Arcidiacono, le titre NCAA en 2016.

Ryan Arcidiacono Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 24 13 41.5 29.0 83.3 0.0 1.0 1.0 1.5 0.8 0.5 0.5 0.0 2.0 2018-19 CHI 81 24 44.7 37.3 87.3 0.3 2.4 2.7 3.3 2.1 0.8 0.8 0.1 6.7 2019-20 CHI 58 16 40.9 39.1 71.1 0.3 1.6 1.9 1.7 1.7 0.5 0.6 0.1 4.5 2020-21 CHI 44 10 41.9 37.3 65.0 0.1 1.4 1.5 1.3 1.1 0.2 0.2 0.0 3.1 2021-22 NYK 10 8 50.0 44.4 0.0 0.0 0.8 0.8 0.4 0.5 0.1 0.3 0.0 1.6 2022-23 * All Teams 20 9 24.3 34.8 0.0 0.0 0.8 0.8 1.2 0.9 0.3 0.4 0.0 1.3 2022-23 * NYK 11 2 20.0 33.3 0.0 0.0 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0 0.3 2022-23 * POR 9 16 25.0 35.0 0.0 0.0 1.2 1.2 2.3 1.6 0.3 0.7 0.0 2.6 Total 237 16 42.4 37.3 80.7 0.2 1.7 1.9 2.0 1.5 0.5 0.6 0.0 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.