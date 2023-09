Le Magic va rendre hommage à ses années « Heart & Hustle »

Comme la saison dernière, le Magic rendra hommage à ses équipes de la fin des années 1990 et du début des années 2000 en 2023/24. Pour la saison de ses 35 ans d’existence, la franchise floridienne a en effet dévoilé un nouveau maillot et un nouveau parquet, qui seront utilisés à dix reprises au total, lors de « Classic Nights ».

Évidemment, la couleur dominante du maillot est le bleu avec quelques touches de noir et de blanc, sans oublier des étoiles et une police d’écriture iconique, afin de bien rappeler l’identité visuelle d’Orlando, notamment celle de ses équipes de 1998-2003, dont le slogan était « Heart & Hustle ».

À une époque où Penny Hardaway, Tracy McGrady, Nick Anderson, Darrell Armstrong, Horace Grant, Grant Hill ou Mike Miller se sont succédé et/ou ont cohabité dans l’effectif, avec Chuck Daly et surtout Doc Rivers sur le banc.

« Depuis plus de trois décennies, les fans du Magic ont témoigné leur amour pour cette équipe, et en particulier pour cette époque « Heart & Hustle ». Une équipe qui représente le travail acharné et la détermination, une équipe qui laissait tout sur le parquet. Ces caractéristiques sont à jamais ancrées dans l’histoire de notre organisation et elles apportent une immense fierté aux fans du Magic et à la ville », a ainsi déclaré Alex Martins, le président d’Orlando, au moment de la présentation du maillot et du parquet.

Si le Magic n’est jamais allé plus loin que le premier tour des playoffs entre 1998/99 et 2002/03, il a collectivement marqué les esprits en étant notamment tout proche d’éliminer les Pistons en 2003. Malgré leur statut de tête de série #8, les coéquipiers de Tracy McGrady menaient ainsi 3-1 dans la série, avant de s’effondrer.