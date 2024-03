Un nouveau tournoi NBA 2K24 à 250 000 dollars encadré par vingt joueurs NBA

C’est une opération qui doit faire saliver tous les joueurs non-résidents aux États-Unis. Comme c’est désormais la coutume, NBA 2K va organiser un grand tournoi en marge de la sortie de NBA 2K24 avec 250 000 dollars à la clé pour le vainqueur !

Appelé « One Up X NBA 2K24 Championship Series », celui-ci va prendre effet sous la forme de 16 tournois de qualification qui seront encadrés par des joueurs NBA, dont on ne sait pas encore précisément quel sera le rôle.

Les 16 finalistes participeront ensuite à un tournoi $les 3 et 4 février. Les demi-finales et la finale auront lieu à Miami, le 15 février. Le finaliste empochera tout de même 100 000 dollars, tandis que les 3e et 4e percevront 50 000 dollars chacun. Viendront ensuite 25 000 dollars par tête pour les joueurs classés de la 5e à la 8e place.

Le programme établi sur quatre mois est le suivant :

23 septembre : Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers).

30 septembre : Paul George (Los Angeles Clippers).

7 octobre : Jamal Murray (Denver Nuggets).

14 octobre : Cade Cunningham (Detroit Pistons).

21 octobre : Deandre Ayton (Phoenix Suns).

28 octobre : Khris Middleton (Milwaukee Bucks).

4 novembre : John Collins (Utah Jazz).

11 novembre : Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).

18 novembre : Seth Curry (Dallas Mavericks).

25 novembre : Patrick Beverley (Philadelphia 76ers).

2 décembre : Anfernee Simons (Portland Trail Blazers).

9 décembre : Terry Rozier (Charlotte Hornets).

30 décembre : Jalen Brunson (New York Knicks).

6 janvier : Brandon Ingram (New Orleans Pelicans).

13 janvier : Mike Conley Jr (Minnesota Timberwolves).

20 janvier : Tyrese Haliburton (Indiana Pacers).

Quatre tournois annexes seront également organisés au cours de la saison, dotés chacun d’une cagnotte de 10 000 dollars : 8 000 dollars pour le vainqueur, 1 000 pour le finaliste, et 500 chacun pour les 3e et 4e.

Ces tournois seront également encadrés par des joueurs NBA : Dorian Finney-Smith (Brooklyn Nets) le 11 octobre, Andre Drummond (Chicago Bulls) le 1er novembre, Andrew Wiggins (Golden State Warriors) le 22 novembre et De’Anthony Melton (Philadelphia 76ers) le 13 décembre.

Tous les résidents américains (hors état de l’Arizona, où cette pratique est interdite) ont le droit d’y participer à condition d’être âgés d’au moins 13 ans, d’avoir un compte « One Up » valide et bien sûr le jeu NBA 2K24 sur PS5 ou Xbox X/S. Les inscriptions ont débuté hier.

« Notre partenariat avec 2K vise à abaisser les barrières d’accès aux compétitions e-sports, car nous pensons qu’ils devraient être accessibles à tous », a déclaré Brandon Pitts, PDG de One Up. « Nous sommes ravis d’être l’un des premiers tournois majeurs de NBA 2K24 sur plusieurs plateformes et de pouvoir offrir aux fans du jeu l’opportunité de se mesurer à d’autres joueurs, avec la possibilité de gagner des prix en espèces qui peuvent changer une vie ».