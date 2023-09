Buddy Hield change de numéro

Il y a du changement niveau numéros à Indiana. En effet, pas moins de trois joueurs ont décidé d’en changer durant l’intersaison : Jarace Walker qui a donné son #1 à Obi Toppin, qui avait pris le #4 à son arrivée, puis Buddy Hield.

Le shooteur des Pacers, qui a toujours porté le numéro #24 en NBA, a donc décidé de changer et de prendre le #7 pour la saison prochaine.

Un choix fort puisque ce fut notamment le numéro de Jermaine O’Neal, entre 2000 et 2008, la star des Pacers à l’époque. L’ancien All-Star a même réagi sur Instagram, appelant la franchise à ne pas oublier ses anciennes gloires.

« J’adore Buddy », assure Jermaine O’Neal. « Ma déclaration n’a rien contre lui, mais je suis déçu de voir des équipes qui, chaque année, célèbrent les joueurs qui ont été les meilleurs de leur franchise, et de voir que les Pacers ne le font pas. Ça me déroute et ça me déçoit. »

Pour rappel, Al Jefferson (2017), Malcolm Brogdon (2020-22) et George Hill (2023) ont eux aussi porté le #7 depuis le départ de Jermaine O’Neal et les Pacers n’ont retiré que quatre maillots (George McGinnis, Mel Daniels, Roger Brown et Reggie Miller). Et celui de Reggie Miller, le plus récent, date tout de même de 2006…

24 → 7 Buddy Hield is changing his number. pic.twitter.com/3FZtHubBEu — Indiana Pacers (@Pacers) September 14, 2023

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 * All Teams 82 23 42.6 39.1 84.2 0.4 2.9 3.3 1.5 1.4 0.5 1.2 0.1 10.6 2016-17 * NOP 57 20 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 * SAC 25 29 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25 44.6 43.1 87.7 0.7 3.2 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 32 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 31 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 * All Teams 81 31 40.6 36.6 87.4 0.8 3.5 4.4 2.8 2.3 0.9 1.9 0.3 15.6 2021-22 * SAC 55 29 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2021-22 * IND 26 36 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2022-23 IND 80 31 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 2.0 1.2 1.7 0.3 16.8 Total 548 30 43.4 40.2 85.8 0.8 3.6 4.4 2.6 2.1 0.9 1.8 0.3 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.