Les Wolves donnent une chance à Vit Krejci

La franchise de Minnesota a officialisé hier la signature de Vit Krejci (23 ans, 2m03). L’ailier tchèque va disposer d’une nouvelle opportunité pour se montrer en NBA après une saison mitigée à Atlanta, où il a disputé 29 matchs pour un rendement minime.

Les termes de l’accord ne sont pas encore connus. Le joueur peut prétendre au troisième et dernier « two-way contract » comme à un contrat garanti.

Les Wolves héritent d’un joueur de complément sur le poste 3, axé sur le tir extérieur. Il avait notamment montré de bonnes choses lors de sa saison rookie dans le cocon d’Oklahoma City, en 2021/22.

Plus récemment, il s’est illustré en équipe nationale au tournoi pré-qualificatif olympique co-organisé en Pologne et en Estonie, avec 14 points, 5.3 rebonds et 6.7 passes décisives par match.

NEWS: @Timberwolves Sign Vít Krejčí Krejčí will wear #17 Full release:https://t.co/ohopATDpGk — Timberwolves PR (@Twolves_PR) September 14, 2023

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.