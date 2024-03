Les images officielles de la Book 1 !

Largement dévoilée la semaine, aux pieds de Drake en concert notamment, la Book 1 est à nouveau au cœur de toute l’attention à l’occasion de la sortie des photos officielles de la première chaussure signature de Devin Booker.

Nike a soigné chaque détail pour satisfaire son nouveau poulain et s’est inspiré de la Air Force 1 mais aussi de la Blazer et de la Air Jordan 1 pour concocter un modèle très travaillé.

C’est notamment le cas de la tige, ressortant ici en orange, et ses nombreux matériaux, la toile, le sergé, le cuir et le daim texturé, sans oublier une touche « peau de serpent » sur l’avant du pied, la base du talon et le col, en hommage au « Black Mamba », lui le fan de la ligne signature de Kobe Bryant.

La semelle intermédiaire en mousse Cushlon 2.0 avec paroi rigide en TPU dispose d’une unité Zoom Air au niveau du talon. Les moindres détails sont soignés, comme sur la tirette, où les superpositions reflétant des pages illustrent le nom du coloris « Chapter one » de cette première Book 1, un modèle qui se veut également axé sur le « lifestyle », pouvant ainsi être portée hors des terrains.

Les photos sont à savourer car le modèle va désormais se faire grandement attendre, sa sortie n’étant prévu que pour le printemps 2024.

(Via SneakerNews)

