Quand Charles Oakley s’occupait de l’éducation de Tyson Chandler

Désormais assistant coach chez les Mavs, Tyson Chandler a refait surface sur la scène NBA à la demande de son ancien coéquipier à Dallas, Jason Kidd. Alors qu’il profitait paisiblement de sa retraite des parquets, le pivot, sacré champion NBA avec les Mavericks en 2011, a cédé à la tentation de revenir dans le giron de la Grande Ligue, au contact d’un jeune pivot filiforme récemment drafté notamment, Dereck Lively II.

Mais Tyson Chandler traîne autour des planches NBA depuis un bail. En effet, il est passé directement des lycées au plus haut niveau en 2001, il y a plus de vingt ans en arrière.

Les « Twin Towers » des Bulls

Drafté par les Clippers pour son plus grand bonheur, en deuxième choix derrière Kwame Brown, Tyson Chandler ne pourra finalement assouvir son rêve de jouer en NBA sur ses terres natales de Californie que bien plus tard dans sa carrière, en 2018 avec un contrat chez les Lakers alors qu’il était en fin de carrière.

Échangé dans la foulée à Chicago, contre Elton Brand notamment, il était alors l’avenir des Bulls. En formant un duo qui faisait fantasmer dans la raquette, avec Eddy Curry, sélectionné deux choix plus tard par Chicago…

« Eddy était extrêmement talentueux », se souvient Tyson Chandler dans le podcast Up The Smoke. « Les gens ne s’en rendent pas compte, il était tellement imposant et costaud. Il était grand mais il pouvait faire un salto arrière. Au début, on ne s’aimait pas. Sans vraiment de raison, si ce n’est qu’on avait été comparé et opposé dans différents classements [d’avant la Draft]. Je me souviens d’une conférence de presse avec un énorme malaise entre nous. On s’était assis à l’opposé l’un de l’autre sur le podium et on ne se regardait pas [rires]. Et puis, au fur et à mesure qu’on a appris à se connaître, on est devenu proche. J’ai découvert un gars avec un cœur énorme. C’était une bête ! Mais il avait du toucher aussi. Pour moi, il était le joueur le plus talentueux de notre Draft ! »

Recruté spécialement pour s’occuper des deux bambins, Charles Oakley revenait à la maison à Chicago en 2001. L’ancien All-Star des Knicks a pris sa mission très au sérieux.

« Oak était le meilleur vét’ pour moi, c’était un grand frère. Je l’ai vu mettre des baffes à plusieurs joueurs. Il m’a aussi un peu secoué à l’occasion ! Durant les sessions vidéos, il nous forçait à nous mettre juste devant l’écran avec Eddy ! Il était tout le temps sur notre dos. Une fois, il nous avait dit : ‘je vais vous bastonner tous les deux !’ Je lui ai répondu : ‘tu vas peut-être nous battre mais je ne vais pas me laisser faire comme ça’. C’était [Bill] Cartwright notre coach à l’époque. Dès qu’il a entendu ça, il a arrêté la séance vidéo [rires] ! Je me disais, mince, tu ne veux pas continuer encore un peu quand même, pour qu’il se calme un peu. Tout le monde est sorti de la salle et lui m’avait attendu à la sortie. On a commencé à se bousculer, à lutter. Mais il est ultra costaud. Il m’a balancé au sol et je suis arrivé dans les vestiaires avec mon dos marqué de coupures. Qu’est-ce qui s’est passé ? Oak et moi, on en est venu aux mains ! Et puis, on est parti à l’entraînement [comme si de rien n’était]. »

Bis repetita à Charlotte

Quelques années plus tard, du côté de Charlotte, Tyson Chandler a retrouvé son mentor. Désormais retraité et membre du coaching staff de Paul Silas avec les Bobcats.

Là encore, « Oak » ne plaisantait pas. Comme en atteste cette confrontation musclée avec Gerald Wallace, le All-Star local. La raison ? Assistant de Paul Silas qui voulait changer la mentalité de « loser » des Bobcats, Oak n’appréciait pas que Wallace se mette une serviette sur la tête sur le banc de touche. Parce que ça ne fait pas pro !

Or, pour Gerald Wallace, ce n’était pas une question d’attitude. S’il se mettait la serviette sur le crâne, c’était pour protéger ses nattes de la sueur, et ne pas les salir.

Charles Oakley était prêt à le prendre entre quatre yeux dans les vestiaires, mais, une fois n’est pas coutume, c’est Stephen Jackson, peu connu pour jouer les juges de paix, qui est intervenu et a supplié Oak de ne pas sévir : « Tu es un coach maintenant Oak, ne fais pas ça ! »

À la même époque des Bobcats, Paul Silas ne plaisantait pas avec la discipline. Le moindre manque de respect à l’égard du coaching staff était relevé, et sanctionné. En l’occurrence, le bondissant Tyrus Thomas a lui aussi été remis dans le droit chemin, par le coach lui-même, qui l’a pris par le maillot et lui a insinué qu’il ne valait mieux pas qu’il l’entende à nouveau se plaindre de retourner sur le banc une autre fois…

Tyson Chandler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2001-02 CHI 71 20 49.7 0.0 60.4 1.6 3.2 4.8 0.8 2.5 0.4 1.4 1.3 6.1 2002-03 CHI 75 24 53.1 0.0 60.8 2.3 4.6 6.9 1.0 2.9 0.5 1.8 1.4 9.2 2003-04 CHI 35 22 42.4 0.0 66.9 2.3 5.4 7.7 0.7 2.5 0.5 1.1 1.2 6.1 2004-05 CHI 80 27 49.4 0.0 67.3 3.3 6.4 9.7 0.8 3.4 0.9 1.5 1.8 8.0 2005-06 CHI 79 27 56.5 0.0 50.3 3.4 5.7 9.0 1.0 3.8 0.5 1.6 1.3 5.3 2006-07 NOP 73 35 62.4 0.0 52.7 4.4 8.0 12.4 0.9 3.3 0.5 1.7 1.8 9.5 2007-08 NOP 79 35 62.3 0.0 59.3 4.1 7.7 11.8 1.0 3.1 0.6 1.7 1.1 11.8 2008-09 NOP 45 32 56.5 0.0 57.9 3.6 5.1 8.7 0.5 3.2 0.3 1.6 1.2 8.8 2009-10 CHA 51 23 57.4 0.0 73.2 2.2 4.0 6.3 0.3 2.7 0.3 1.8 1.1 6.5 2010-11 DAL 74 28 65.4 0.0 73.2 2.8 6.6 9.4 0.4 3.2 0.5 1.2 1.1 10.1 2011-12 NYK 62 33 67.9 0.0 68.9 3.4 6.5 9.9 0.9 3.0 0.9 1.7 1.4 11.3 2012-13 NYK 66 33 63.8 0.0 69.4 4.1 6.6 10.7 0.9 2.9 0.6 1.3 1.1 10.4 2013-14 NYK 55 30 59.3 0.0 63.2 2.9 6.7 9.6 1.1 2.6 0.7 1.3 1.2 8.7 2014-15 DAL 75 31 66.6 0.0 72.0 3.9 7.6 11.5 1.1 2.3 0.6 1.4 1.2 10.3 2015-16 PHX 66 25 58.3 0.0 62.0 2.7 6.1 8.7 1.0 2.2 0.6 1.4 0.7 7.2 2016-17 PHX 47 28 67.1 0.0 73.4 3.3 8.2 11.5 0.6 2.7 0.7 1.4 0.5 8.5 2017-18 PHX 46 25 64.7 0.0 62.4 2.9 6.2 9.1 1.2 2.3 0.4 1.3 0.6 6.5 2018-19 * All Teams 55 16 61.6 0.0 58.6 1.7 3.9 5.6 0.7 2.0 0.4 0.8 0.4 3.2 2018-19 * LAL 48 16 60.9 0.0 59.4 1.8 3.8 5.6 0.7 1.9 0.4 0.7 0.5 3.1 2018-19 * PHX 7 13 66.7 0.0 55.6 1.0 4.6 5.6 0.9 3.0 0.3 1.0 0.1 3.7 2019-20 HOU 26 8 77.8 0.0 46.2 1.0 1.6 2.5 0.2 1.2 0.2 0.3 0.3 1.3 Total 1160 27 59.7 0.0 64.4 3.0 6.0 9.0 0.8 2.8 0.5 1.4 1.2 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.