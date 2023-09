Kyle Anderson a désormais un terrain à son nom

« Aujourd’hui est un grand jour pour Fairview, un héros est de retour en ville. » Dans cet arrondissement de l’État du New Jersey, on ne manque pas de saluer comme il se doit la venue d’une figure locale, Kyle Anderson.

Le joueur des Wolves était de passage cette semaine dans son ancien collège, là où le natif de New York a travaillé ses gammes de basketteur sur le petit terrain situé au sous-sol de l’établissement du comté de Bergen. Le terrain en question a naturellement été rebaptisé à son nom.

« Cela me ramène probablement au tout début, aux premières étapes de ma carrière, en tant qu’élève ici, à la vie de tous les jours avec ces professeurs et mes camarades de classe. Et maintenant, 20 ans plus tard, voir que je suis capable d’être célébré et de montrer la voie aux enfants après moi, cela signifie beaucoup pour moi », décrit le joueur de 29 ans, sur le point d’entamer sa 10e saison dans la Grande Ligue.

Celui-ci a fait une bonne partie de sa scolarité dans le New Jersey, en passant par deux lycées (Paterson Catholic et St. Anthony’s), remportant 65 victoires… sans la moindre défaite. Son entraîneur de l’époque, Bob Hurley, l’a décrit comme le « Magic Johnson des temps modernes ».

Un très (trop) beau compliment pour ce joueur à tout faire, sélectionné à la toute fin du premier tour de la Draft 2014 (30e) par les Spurs, après ses deux années à l’université UCLA.

Après quatre années dans le Texas, et autant à Memphis, Kyle Anderson a signé l’un de ses plus beaux exercices en carrière avec les Wolves la saison passée (près 10 points, 5 rebonds et 5 passes).

Cette seconde saison avec les Wolves aura une saveur particulière puisqu’il arrive au bout de son contrat (9.2 millions de dollars). « Je veux m’assurer d’en profiter. Cela pourrait se terminer comme ça, c’est la dernière partie de ma carrière, donc je veux simplement en profiter », affiche « Slo Mo », qui a tourné à 13 points de moyenne avec la Chine lors de la dernière Coupe du monde, sans parvenir à qualifier le pays pour les JO 2024.

Kyle Anderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 SAN 33 11 34.8 27.3 64.3 0.2 2.0 2.2 0.9 0.9 0.5 0.3 0.2 2.2 2015-16 SAN 78 16 46.8 32.4 74.7 0.3 2.8 3.1 1.6 1.2 0.8 0.8 0.4 4.5 2016-17 SAN 72 14 44.5 37.5 78.9 0.5 2.4 2.9 1.3 0.9 0.7 0.5 0.4 3.4 2017-18 SAN 74 27 52.7 33.3 71.2 1.1 4.2 5.4 2.7 1.5 1.6 1.3 0.8 7.9 2018-19 MEM 43 30 54.3 26.5 57.8 1.1 4.7 5.8 3.0 2.6 1.3 1.4 0.9 8.1 2019-20 MEM 67 20 47.4 28.2 66.7 0.9 3.4 4.3 2.4 1.7 0.8 1.0 0.6 5.8 2020-21 MEM 69 27 46.8 36.0 78.3 0.8 5.0 5.7 3.6 1.7 1.2 1.3 0.8 12.4 2021-22 MEM 69 22 44.6 33.0 63.8 1.0 4.3 5.3 2.7 1.6 1.1 1.0 0.7 7.6 2022-23 MIN 69 28 50.9 41.0 73.5 1.0 4.4 5.3 4.9 2.1 1.1 1.5 0.9 9.4 Total 574 22 48.1 34.5 71.5 0.8 3.7 4.5 2.6 1.6 1.0 1.0 0.6 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.