Pour Toni Kukoc, Nikola Jokic n’a pas encore dépassé les anciennes gloires européennes

En remportant le titre NBA en juin dernier, Nikola Jokic a grimpé un peu plus haut dans la hiérarchie des meilleurs Européens de l’histoire.

Difficile en l’état de savoir quelle place occupe le pivot serbe dans ce classement car le joueur de 27 ans, à l’instar de Giannis Antetokounmpo, n’en est peut-être qu’au milieu de sa carrière dans la Grande Ligue.

Pour Toni Kukoc, qui se félicite d’avoir « dit beaucoup de bien de lui (à une époque où) personne n’en parlait encore », le double MVP est bien parti pour atteindre les sommets grâce à ses qualités uniques.

« Grâce à sa connaissance et à son intelligence basket, il compense son manque de qualités athlétiques. Cela ne se voit pas parce qu’il joue à son rythme, on ne remarque pas que quelqu’un est plus rapide ou plus agile que lui. Il va le faire jusqu’à la fin de sa carrière. Je ne sais pas s’il a déjà atteint 50% de ce qu’il peut faire. Il sera le meilleur Européen (de tous les temps). D’un point de vue statistique, ce sera probablement le cas », parie l’ancienne légende des Bulls, repris par BasketNews.

Le regard de la NBA sur les joueurs européens a changé

Il fait peu de doute que la volume chiffré va atteindre des niveaux records avec lui, qui a frôlé la saison passée avec le triple-double de moyenne, et Giannis Antetokounmpo. Quid en revanche du « niveau » de carrière ?

Là-dessus, le Hall of Famer et triple champion NBA avec les Bulls cite les « Drazen (Petrovic), Dino (Radja), (Vlade) Divac, (Arvydas) Sabonis », autant de légendes européennes que Nikola Jokic n’aurait « pas encore atteints ».

Si les quatre joueurs sont tous membres du Panthéon du basket et ont eu un impact énorme comme précurseurs du Vieux continent dans la Grande Ligue, aucun ne peut rivaliser avec le palmarès NBA actuel du pivot des Nuggets, déjà élu deux fois meilleur joueur en NBA, en plus de cinq sélections All-Star et autant de sélections All-NBA.

« Je pense qu’il deviendra (un tel joueur) à la fin de sa carrière, mais quand il est question de Sabonis ou Drazen… Laissez-moi jouer en NBA maintenant que tout est connu, que nous avons YouTube, que la confiance des entraîneurs (envers les joueurs internationaux) a totalement évolué par rapport à notre arrivée, je pense que nos statistiques seraient bien meilleures », juge à juste titre le Croate.