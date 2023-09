Baron Davis totalement fan de LaMelo Ball, « pour qui le basket est un art »

Il fut un temps où un certain Baron Davis faisait briller les Hornets, et remplissait les Top 10 avec ses envolées et inspirations venues d’ailleurs. Avec le numéro 1 sur le dos et un style singulier, le meneur de jeu s’est affirmé de 1999 à 2005 avant de rejoindre les Warriors pour une autre aventure.

Vingt ans plus tard, c’est LaMelo Ball qui a pris la relève, avec le même poste, le même numéro et un profil assez atypique qui semble plaire à Baron Davis. Et à seulement 22 ans, le petit frère de Lonzo Ball dispose encore d’un extraordinaire potentiel pour progresser.

« Il n’a pas de plafond », a ainsi déclaré un Baron Davis particulièrement enthousiaste à Hoopshype. « Nous ne savons pas quelles sont ses limites. Il possède ce truc que seuls les grands ont. Il a la personnalité, la vision de jeu, de la qualité, du cœur et il est efficace. Il est très intelligent. Il a un QI émotionnel incroyable. Il fait presque 2m06 aujourd’hui (il n’est pourtant listé qu’à 2m01). Je me tenais récemment à côté de lui. Quand on le voit, on pense à quelqu’un pour qui le basket est un art. Le basket est comme un instrument de musique pour ce gamin ».

Marquer l’histoire des Hornets

Devenu conseiller dans la gestion de patrimoine pour aider les joueurs professionnels à mieux gérer leur argent, Baron Davis y est également allé de son petit conseil pour inciter LaMelo Ball à prendre soin de son corps, déjà mis à rude épreuve ces dernières saisons.

« Si j’avais pu changer quelque chose de ma carrière, je n’aurais pas joué malgré les blessures. À un moment donné, j’ai été blessé et je ne prenais jamais le temps de guérir pour être à 100%. Je pense que c’est ce qui a écourté ma carrière. Je l’ai en partie fait pour mon mental, mais souvent, ce n’était pas bon pour la santé », a-t-il ajouté. « Quand on est jeune, on ne s’en rend pas compte, jusqu’à ce qu’on devienne plus âgé ».

L’avenir dira si LaMelo Ball marquera à son tour les Hornets, comme son illustre aîné. Pour ce qui est de sa propre place dans l’histoire, au cours de sa carrière et notamment pour la franchise de Charlotte, Baron Davis ne revendique pas de place particulière, si ce n’est celle d’un joueur qui aura marqué son époque.

« Je laisse les autres joueurs en discuter. Mon objectif en arrivant en NBA était d’entrer dans la catégorie des grands joueurs, et qu’ils respectent mon nom et mon jeu », a-t-il poursuivi. « C’est la seule chose pour laquelle j’ai joué, le respect de mes pairs. Je ne sais pas où je me situe. Je sais en quoi je crois et la confiance que j’avais dans mon jeu. Selon moi, je suis un original, un cas unique, comme beaucoup de gars de mon époque. Regardez Tony Parker, Steve Nash, Chauncey Billups, Deron Williams et Chris Paul. Ces gars-là sont uniques ».

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 29 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.8 2021-22 CHA 75 32 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 Total 162 32 42.6 37.7 82.8 1.3 5.1 6.4 7.3 3.0 1.5 3.2 0.4 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.