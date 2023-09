Il avait déjà évoqué cette possibilité à la mi-août. Actuellement sans contrat NBA, Terrence Ross en a remis une couche pour évoquer une possible aventure en Serbie.

Des envies qui ne viennent pas de nulle part. « Ma femme et sa famille sont originaires de Serbie. Bien que beaucoup d’entre eux (membres de la famille) aient déménagé partout dans le monde, ils sont tous originaires de l’ex-Yougoslavie. J’ai beaucoup d’amis et de famille là-bas. Ma femme emmène souvent les enfants en Serbie et j’ai beaucoup de liens familiaux là-bas », a lâché le joueur de 32 ans dans un live, repris par BasketNews.

Il y a quelques semaines, l’ancien joueur des Suns, qui serait pisté par le Partizan Belgrade, avait assuré avoir reçu une offre. Si bien qu’aujourd’hui, si une opportunité se concrétisait, de s’installer pour un temps là-bas avec sa famille, il y réfléchirait « certainement parce que cela a une énorme importance sentimentale ».

« Si je devais jouer à l’étranger, c’est la seule option », formulait même le 8e choix de la Draft 2012, sélectionné par les Raptors. Celui-ci attend sans doute encore de voir si sa situation en NBA peut se débloquer.

Coupé en cours de saison dernière par Orlando, Terrence Ross avait rejoint les Suns, où il tournait encore à 9 points de moyenne en une vingtaine d’apparitions, avant d’être moins utilisé en playoffs. Malgré des pourcentages de réussite moyens (42% en carrière dont 36% de loin en carrière), il reste un joker offensif en sortie de banc.

Terrence Ross Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 73 17 40.6 33.0 71.4 0.5 1.5 2.0 0.7 1.7 0.6 0.7 0.2 6.4 2013-14 TOR 81 27 42.3 39.5 83.7 0.5 2.6 3.1 1.0 2.3 0.8 1.1 0.3 10.9 2014-15 TOR 82 26 41.0 37.2 78.6 0.4 2.4 2.8 1.1 1.7 0.7 0.8 0.3 9.8 2015-16 TOR 73 24 43.1 38.8 79.0 0.3 2.3 2.5 0.8 1.6 0.7 0.6 0.3 9.9 2016-17 * All Teams 78 25 43.7 36.3 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 1.1 0.9 0.4 11.0 2016-17 * TOR 54 22 44.1 37.5 82.0 0.3 2.3 2.6 0.8 1.5 1.0 0.6 0.4 10.4 2016-17 * ORL 24 31 43.1 34.1 85.2 0.2 2.7 2.8 1.8 2.5 1.4 1.5 0.5 12.5 2017-18 ORL 24 25 39.8 32.3 75.0 0.4 2.6 3.0 1.6 1.9 1.1 1.2 0.5 8.7 2018-19 ORL 81 27 42.8 38.3 87.5 0.3 3.1 3.5 1.7 1.5 0.9 1.1 0.4 15.1 2019-20 ORL 69 27 40.3 35.1 85.3 0.2 3.0 3.2 1.2 1.6 1.1 1.0 0.4 14.7 2020-21 ORL 46 29 41.2 33.7 87.0 0.3 3.1 3.4 2.4 1.9 1.0 1.6 0.5 15.6 2021-22 ORL 63 23 39.7 29.2 86.2 0.3 2.2 2.6 1.8 1.1 0.4 1.2 0.2 10.0 2022-23 * All Teams 63 21 43.0 36.8 79.4 0.4 2.1 2.4 1.5 1.5 0.6 0.7 0.2 8.3 2022-23 * ORL 42 23 43.1 38.1 75.0 0.2 1.8 2.0 1.3 1.3 0.6 0.9 0.2 8.0 2022-23 * PHX 21 18 42.8 34.7 85.7 0.6 2.7 3.3 2.0 2.1 0.5 0.3 0.1 9.0 Total 733 25 41.8 36.2 83.7 0.4 2.5 2.8 1.3 1.7 0.8 1.0 0.3 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.