Kelly Oubre Jr. sur liste d’attente à Miami ?

Parmi les free agents les plus intéressants encore sur le marché à six semaines de la reprise, Kelly Oubre Jr susciterait toujours l’intérêt de franchises NBA, dont plusieurs attendent le dénouement autour des cas James Harden à Philadelphie et Damian Lillard à Portland pour passer à l’action.

L’ailier des Hornets hérite donc de cette situation bien inconfortable alors que Charlotte, qui va récupérer Miles Bridges, n’a pas souhaité le garder à l’issue de deux saisons mitigées, plutôt intéressantes sur le plan statistique mais également ternies par des blessures et de l’irrégularité. Mais son retour en NBA par la grande porte ne serait qu’une question de jours ou de semaines.

Marc Stein a en effet partagé un bruit de couloir selon lequel Miami serait la première équipe à s’activer pour le récupérer, mais à la condition de parvenir d’abord à finaliser la venue de Damian Lillard en Floride.

Un rumeur qui suggère donc deux éléments. Le premier, c’est que le Heat n’a pas encore abandonné la piste Lillard malgré le calme ambiant. Le second, que des extérieurs serviraient de monnaie d’échange, que l’arrivée de Kelly Oubre Jr. viendrait donc compenser. On pense notamment à Tyler Herro, Duncan Robinson, ou encore Caleb Martin, dont le profil « à la Josh Hart » doit forcément plaire en Oregon.

Affaire à suivre !

Kelly Oubre, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 WAS 63 11 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.4 0.5 0.1 3.8 2016-17 WAS 79 20 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3 2017-18 WAS 81 28 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8 2018-19 * All Teams 69 28 44.5 32.0 77.5 1.0 3.7 4.7 1.2 2.6 1.2 1.5 0.9 15.2 2018-19 * PHX 40 30 45.3 32.5 76.1 1.2 3.7 4.9 1.6 2.8 1.4 1.8 1.0 16.9 2018-19 * WAS 29 26 43.3 31.1 80.0 0.8 3.6 4.5 0.7 2.5 0.9 1.0 0.7 12.9 2019-20 PHX 56 35 45.2 35.2 78.0 1.2 5.3 6.5 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7 2020-21 GOS 55 31 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4 2021-22 CHA 76 26 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0 2022-23 CHA 48 32 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.3 Total 527 26 43.4 33.0 75.1 1.0 3.4 4.4 1.0 2.6 1.0 1.1 0.5 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.