Adrian Griffin : « Giannis et moi sommes sur la même longueur d’onde »

Il y a un mois, Giannis Antetokounmpo avait fait une sortie médiatique au sujet de sa volonté de gagner un nouveau titre et de son ambition de rester aux Bucks tant qu’il estimera l’objectif réalisable. A un peu plus d’un mois de la reprise de la saison régulière, c’est au tour Adrian Griffin de faire un pas dans le sens de sa superstar.

Lors d’un tournoi de golf organisé au profit de la Milwaukee Bucks Foundation, le nouvel homme fort de Milwaukee a lui aussi révélé ses ambitions, concédant être à la même page que le « Greek Freak » au niveau de ses objectifs.

« Giannis et moi sommes sur la même longueur d’onde », a-t-il confié. « Nous avons une très bonne relation jusqu’à présent. Il est agréable à connaître. Il veut gagner et je veux gagner. C’est aussi simple que ça. Je le respecte. Je respecte ce qu’il a accompli dans cette ligue. Nous sommes ici ensemble pour gagner. Cela ne me pose aucun problème. Je pense qu’on forme un excellent duo. Nous allons guider l’équipe ensemble. Lorsqu’il sera à la tête de l’équipe, les autres suivront. Je pense que c’est une bonne chose ».

Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton attendus pour la reprise

Les Bucks auraient pu ne pas survivre à l’humiliation de leur éviction dès le premier tour des playoffs après avoir terminé à la première place de la saison régulière à l’Est. Contrairement à Mike Budenholzer, débarqué, le noyau dur formé autour de Giannis Antetokounmpo a tenu bon, et les joueurs en fin de contrat comme Khris Middleton et Brook Lopez ont finalement effectué leur retour. Comme le « Greek Freak », qui a dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde, Khris Middleton a dû soigner un genou convalescent durant l’intersaison.

De quoi susciter de l’inquiétude ? Pas pour Adrian Griffin, qui estime que ses deux leaders seront de retour pour le « training camp » le 3 octobre prochain et prêts à 100%.

« C’est le plan. Ils ont travaillé comme des forcenés à la salle tous les jours et ils se donnent à fond. Je pense que le plus important est de prendre les choses au jour le jour. C’est ce qu’ils font et c’est super jusque là », a indiqué Adrian Griffin.

C’est finalement sur lui que devrait se concentrer la pression si Milwaukee ne parvient pas à dominer à l’Est comme lors des dernières saisons. Pas de quoi l’impressionner pour autant, notamment au regard de la qualité de son roster, notamment renforcé par les arrivées de Robin Lopez et Malik Beasley.

« Nous sommes ici pour gagner. La seule chose dont j’ai parlé à mon équipe et à notre staff, c’est d’accepter les attentes. Nous avons un très bon effectif. Au lieu de les fuir, nous voulons accepter tout ça », a-t-il conclu.