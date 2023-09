Deux nouveaux coloris pour la MB.02 Low

La MB.02 continue de faire durer le suspense ! Alors que la MB.03 pourrait bien débarquer dès cette semaine, la deuxième chaussure signature de LaMelo Ball joue les prolongations avec ces deux coloris unis, baptisés « Blazing Blue » et « Intense Red ». Ces deux versions Low ne sont d’ailleurs pas sans rappeler les coloris par Breanna Stewart, également signée chez Puma, pour sa Stewie 2 avec les coloris « Water » et « Ruby ».

La MB.02, un modèle très prisé en France

On commence par le « Blazing Blue » qui s’articule autour de plusieurs teintes de bleu. Les finitions ressortent en blanc sur les « ailes » représentées sur l’empeigne intérieure ainsi que les différents logos et inscriptions. Le coloris « Intense Red »reprend le même principe autour de la couleur rouge avec différentes notes allant du rouge vif au plus foncé.

Les deux modèles sont actuellement disponibles sur Basket4Ballers au prix de 125 euros !

