La chaussure fétiche de LeBron James, la LeBron 4 a effectué son retour, et l’offensive va se poursuivre avec cette LeBron 4 « Graffiti » dont le coloris représente le parcours de LeBron James, de la rue au terrain de basket.

La tige en noir et blanc est donc assortie de finitions en rouge au niveau du col et de la semelle extérieure. Les détails en graffiti ressortent sur une partie en toile en noir et blanc à la base de la tige et se prolongeant sur la semelle. On retrouvera également les sangles et logos « Swoosh » en blanc et rouge.

Sortie prévue pour le 26 septembre au prix de 240 dollars.

(Via NiceKicks)

—

Commande sur basket4ballers.com la G.T. Hustle 2 Community of Hoops, la nouvelle paire perf de Nike, portée par Victor Wembanyama. Héritière de la G.T. Run, elle te permettra de faire la différence dès le premier pas, sans jamais perdre le contrôle. Livraison et retours gratuits dès 100€ d’achat.