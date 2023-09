La KD 16 débarque en France !

Attendue depuis plusieurs semaines, la 16e chaussure signature de Kevin Durant est officiellement disponible en France depuis ce week-end. Portée par Kevin Durant en plusieurs coloris dès la dernière campagne de playoffs disputée avec les Suns, la KD 16 débarque enfin pour la rentrée, avec deux versions au choix : « Pathways Royalties » et « Ready Play ».

Le premier se distingue par une tige principalement noire agrémentée d’une touche de violet sur l’avant de la semelle intermédiaire et le renfort latéral en TPU. On note également des finitions en rouge et en gris, comme sur le « Swoosh » ou le logo « KD » présent sur la languette.

Le deuxième coloris « Ready Play » arbore pour sa part deux teintes de bleu, foncé sur le haut de la tige et plus clair au niveau de la semelle et du renfort latéral en TPU. Celles-ci sont séparées par une bande en daim violette, couleur qu’on retrouve aussi sur le logo du joueur sur la languette ainsi que sur le « Swoosh ». La semelle intermédiaire ressort en blanc. La semelle de la KD 16 est également dotée d’une unité Air Zoom à l’avant et Air Dot Weld Strobel sous le talon.

La KD 16 est disponible sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.

