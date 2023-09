La Slovénie rassurante sur l’état physique de Luka Doncic

La défaite contre l’Allemagne n’a pas été l’événement le plus préoccupant pour la Slovénie, déjà qualifiée pour la suite de la Coupe du monde. Ce qui a davantage inquiété en revanche, c’est l’attitude de Luka Doncic.

La star slovène, qui a terminé cette partie avec 23 points, n’a pas montré une grande motivation ni une grande énergie. De plus, le meneur des Mavericks a grimacé toute la partie…

« Oui, c’était en deuxième quart-temps. Il m’a dit qu’il allait bien », confirme son sélectionneur Aleksander Sekulic pour Sports Illustrated. « En seconde période, il n’avait plus ces problèmes. Il a joué normalement. »

Trouver un moyen de le protéger

Luka Doncic est gêné par sa cuisse droite depuis la préparation avec la Slovénie, à cause d’une vieille blessure qu’il traîne depuis mars, en plein milieu de la saison régulière en NBA. Il y a trois semaines, après des examens, il avait rassuré : « Tout est OK. Rien de grave. »

Ciblé par les défenses, qui n’hésitent pas à être très physiques pour le fatiguer, Luka Doncic sait que le prochain duel sera rude puisque le Canada a des solides éléments pour appuyer là où ça fait mal : Dillon Brooks, Luguentz Dort ou encore Nickeil Alexander-Walker.

« Je le répète : il prend beaucoup de coups pendant les matches », rappelle Aleksander Sekulic. « Les équipes sont très physiques avec lui et il y a énormément de contacts. Il doit composer avec tout ça et ce n’est pas facile, ça le touche un peu physiquement. On va essayer de trouver un moyen de le protéger. »

