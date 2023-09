Un nouveau coloris pour la Puma All-Pro Nitro

Puma va marquer le coup pour fêter les 50 ans de sa collaboration avec l’ancien joueur Walt « Clyde » Frazier, légende du basket new-yorkais, lui qui a joué dix ans aux Knicks (1967-1977).

A l’époque, l’équipementier allemand avait notamment conçu « The Clyde », sa chaussure emblématique. Cinquante ans plus tard, Walt Frazier va donc faire l’objet d’une collection appelée « Clyde’s Closet », dans laquelle on retrouvera l’une des dernières créations de Puma, la All-Pro Nitro, avec un coloris en son honneur.

Sur les premières images dévoilées, on distingue une tige en noir et blanc avec des motifs singuliers avec lesquels le joueur, devenu ensuite consultant, sait se démarquer. L’ensemble est contrasté par des bandes en orange et bleu sur l’empeigne.

La Puma Clyde All-Pro Nitro, qui ne dispose pas encore d’une date de sortie officielle, devrait avoisiner les 130-140 euros.

