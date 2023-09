Dennis Schröder et l’Allemagne restent parfaits en giflant la Slovénie

Les deux équipes, avec leurs bilans parfaits, étant déjà qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2023, ce match entre l’Allemagne et la Slovénie servait avant tout à déterminer la première place du groupe, et donc la partie de tableau pour la suite de la compétition.

Et c’est peu dire que l’entame allemande fut compliquée. Limités à 11 points dans le premier quart, la Mannschaft a ainsi compté jusqu’à 14 points de retard (25-11) après 10 minutes. Sur le banc, Gordon Herbert était même obligé de recadrer Dennis Schröder, qui prenait la tête de Daniel Theis, le meneur étant sommé de s’asseoir…

Sauf que tout va changer dans le deuxième quart, avec un Luka Doncic qui commence à grimacer sur chaque action.

On ne sait pas ce qu’a la superstar slovène, mais le joueur de Dallas manque clairement d’explosivité, en plus de ne plus faire les efforts en défense et de globalement se contenter de stepbacks compliqués à 3-points…

L’Allemagne en profite pour complètement renverser la rencontre et passe, entre la fin du premier quart-temps et le milieu du troisième quart-temps, de -14 (11-25) à +19 (61-42). Un 50-17 qui va logiquement décider du match.

Découpés par Dennis Schröder (24 points, 10 passes), réconcilié avec Daniel Theis (14 points, 7 rebonds), les Slovènes vont rapidement hisser le drapeau blanc. Déjà qualifiés, et avec un Luka Doncic qui va devoir récupérer physiquement avant le quart de finale, ils ne voulaient logiquement pas se mettre davantage dans le rouge.

Grosse victoire donc de la Mannschaft (100-71). Désormais, Allemagne et Slovénie attendent le résultat de Canada – Espagne pour savoir qui ils affronteront en quart de finale. Si le Canada bat l’Espagne, ce sera ainsi Canada – Slovénie et Allemagne – Lettonie. Si l’Espagne bat le Canada, ce sera Allemagne – Espagne et Lettonie – Slovénie…