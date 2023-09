Joe Lacob : « Il s’est avéré que Jordan Poole était l’intrus »

À un mois de la reprise de l’entraînement, c’est au tour de Joe Lacob de s’exprimer sur l’intersaison de ses Warriors. Le propriétaire de la franchise a vécu un été très agité, voire charnière, avec le départ de Bob Myers, la nomination de Mike Dunleavy Jr, puis cet échange inattendu entre Jordan Poole et Chris Paul.

« Chris Paul ? Quand j’ai entendu le nom pour la première fois et que j’y ai réfléchi, je me suis dit : ‘Vraiment ?' » raconte Joe Lacob au micro du TK Show. « Il semblait peu probable que nous puissions le faire. Mais plus on y réfléchissait et plus on considérait nos options, plus on se disait que c’était un grand joueur et qu’il avait toujours rendu les autres meilleurs. Il n’a pas encore gagné de titre, mais il pourrait peut-être le faire avec notre groupe. Ce serait une belle fin de carrière ou de saison s’il pouvait le faire avec nous. Nous avons en quelque sorte adhéré à l’idée ».

« Je ne vais pas nier que nous avons perdu gros avec Jordan Poole »

Sur le plan financier, c’était une option à envisager puisque Jordan Poole entamait un contrat de 123 millions de dollars, tandis que les Warriors peuvent se séparer de Chris Paul dès la fin de la saison.

« Plus nous y réfléchissions, plus nous pensions que cela avait du sens, au moins à court et moyen terme » confirme Joe Lacob. « A long terme, je ne vais pas nier que nous avons perdu gros avec Jordan Poole, qui va sans doute jouer une dizaine d’années en NBA et qui va probablement s’améliorer. Nous sommes davantage dans le court terme que dans le long terme, mais pour de nombreuses raisons différentes. Pour des raisons sportives et des raisons financières, il était logique de le faire ».

Au passage, Joe Lacob précise qu’il était compliqué de conserver Jordan Poole après l’accrochage de la saison passée avec Draymond Green.

« Je pense qu’il est juste de dire qu’il y avait un certain niveau d’inquiétude pour l’avenir, pour savoir si cela allait fonctionner. Pour être honnête avec vous, je pense que cela aurait fonctionné et aurait pu fonctionner. Mais je pense qu’il est juste de dire que pour que l’équipe fonctionne la saison prochaine, pour que les chiffres s’accordent et ainsi de suite, il y aurait sans doute un intrus. Il s’est avéré – et ce n’était pas prévu – que c’était Jordan. »

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GOS 57 22 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.7 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GOS 51 19 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GOS 76 30 44.8 36.4 92.5 0.5 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GOS 82 30 43.0 33.6 87.0 0.4 2.4 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.4 Total 266 26 42.1 33.9 87.8 0.3 2.3 2.6 3.4 2.3 0.7 2.1 0.2 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.