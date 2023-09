NBA 2K a vu les choses en grand pour l’arrivée de son opus sur les consoles « Next Gen ». Exit le « quartier », le mode « MaCarrière » a désormais pour terrain de jeu une ville entière, avec plus de boutiques, de fonctionnalités, de terrains, et même de mode de transports ! Au fil des années, le mode « MaCarrière » a exploré l’extrabasket, avec la possibilité d’explorer d’autres passions en dehors du terrain. Mais dans NBA 2K24, le rêve consiste à devenir le GOAT.

Cette année, le décor de la ville emprunte un paysage en bord de mer pour principale nouveauté, et dont le terrain de jeu évolue entre jour et nuit.

Un nouveau mode en ligne en 1-contre-1 pour limiter l’attente

La rue du front de mer abrite le Pro-AM, le REC, l’Ante-Up, le théâtre, le Club 2K et les tout nouveaux bâtiments « Starting 5 », abritant un nouveau mode en ligne de 1-contre-1, où vous défiez d’autres joueurs en utilisant une équipe composée de votre « MyPlayer » et de quatre autres joueurs de la NBA. À chaque match, vous choisirez une équipe et vous vous placerez dans le cinq majeur aux côtés de certains des plus grands noms de la NBA. Une façon d’offrir un mode en ligne simple et surtout facile d’accès.

L’une des attractions de la ville est notamment de pouvoir accéder à son Arena les jours de match pour procéder à tout l’avant-match comme si vous étiez. Mais tout autour, la ville regorge d’autres attractions, entre boutiques, playgrounds, quêtes et défis liés aux affiliations.

Cette année, la ville ne propose non pas quatre mais deux affiliations, « Rise » et « Elite ». Chaque saison, les membres « Rise » et « Elite » se défieront pour mener leur affiliation à la victoire.

L’univers « Rise » épouse le thème de l’Atlantide, aux accents aquatiques, tandis que le « Elite » plonge les joueurs dans un monde futuriste, agrémenté de néons et designs épurés. Voilà qui promet encore de belles empoignades sur l’ensemble des terrains de jeu de « The City ».