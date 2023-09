Un nouveau coloris pour la Nike Air Max2 CB 94

C’est au tour de Nike de piocher dans sa collection « vintage » pour ressortir la Air Max2 CB 94, modèle notamment popularisé par Charles Barkley dans les années 90.

Après un coloris « Pure Purple » dévoilé ce week-end, c’est une version « baroque brown », aux couleurs noix de coco qui s’apprête à investir le marché dès le mois prochain.

La tige s’articule entre marron foncé (comme une noix de coco) et beige tandis que la languette et la semelle intermédiaire ressortent d’un blanc nacré, couleur lait de coco. La semelle extérieure, le « Swoosh » et les inscriptions Nike sur l’empeigne et Nike Air sur le talon apparaissent en noir.

Date de sortie prévue pour le 7 octobre sur Nike.com à 170 dollars.

