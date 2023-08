Josh Giddey prêt à défier Luka Doncic

Premier pays à décrocher son billet pour les Jeux olympiques dans cette Coupe du monde, l’Australie n’entend pas lâcher le pied de l’accélérateur, et les coéquipiers de Josh Giddey entament vendredi la deuxième phase de poules face à la Slovénie. Déjà battus par l’Allemagne, les « Boomers » n’ont pas le choix : pour être sûrs de leur destin, il leur faudra remporter leurs deux rencontres pour atteindre les quarts-de-finale. D’abord face à la Slovénie, puis contre la Géorgie.

« Il va y avoir beaucoup de plaisir » prévient Josh Giddey à propos de son duel face à Luka Doncic. « Evidemment, beaucoup de gens sont ici pour le voir jouer. Il supporte une grosse charge avec la Slovénie, et une grosse partie de notre plan de jeu sera centrée sur lui, comme ça avait été le cas face à la Finlande avec Lauri Markkanen et Yuta Watanabe face au Japon ».

« On a Josh Green et Matisse Thybulle pour faire le boulot »

L’Australie ne manque pas de bons défenseurs et elle possède, en Josh Green, un élément qui connaît très bien Doncic.

« On a déjà eu l’opportunité de jouer contre des équipes autour d’une superstar ou d’un joueur NBA, et même si Luka est évidemment à un niveau supérieur, on a Josh Green et Matisse Thybulle, et ce genre de gars, pour faire le boulot. On sera prêt. »

À titre personnel, Josh Giddey a quasiment tué la course au trophée de meilleur jeune de la compétition. Le meneur du Thunder tourne à 19 points, 7.3 passes et 5 rebonds de moyenne, et à seulement 20 ans, c’est à lui de s’imposer comme le patron de l’Australie.

« Cela vient avec l’expérience, et à force de jouer des matches avec ces gars » poursuit-il. « Beaucoup d’entre nous n’avaient jamais joué ensemble auparavant. C’était évident lors des matches de préparation. Plus on passe du temps ensemble sur le terrain, plus les choses vont s’éclaircir. Lentement, c’est de mieux en mieux, et on commence à trouver un meilleur rythme en attaque, et on anticipe mieux les actions. Cela vient avec le temps, mais c’est de mieux en mieux. On veut que ce soit parfait pour la fin du tournoi ».

A condition de sortir de cette deuxième phase de poules.