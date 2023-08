Avec 21.7 points de moyenne depuis le début de cette Coupe du monde, on peut dire qu’Evan Fournier assume son statut de leader offensif de la France. Pour autant, cela n’a pas suffi à aider son équipe à accéder ne serait-ce qu’au second tour, puisqu’elle est déjà hors course malgré un statut de vice-championne olympique et vice-championne d’Europe…

Problème : le format du Mondial impose que les éliminés du premier tour doivent disputer deux matchs supplémentaires. Deux matchs de classement, importants pour répartir les billets qualificatifs pour les prochains Jeux olympiques ou pour le prochain tournoi de qualification olympique (TQO).

Sauf que cela ne concernera pas la France, déjà qualifiée pour Paris 2024 en tant que pays hôte…

« C’est extrêmement dur [mentalement], surtout quand vous affrontez des équipes qui ont encore quelque chose à jouer », décrit d’abord le joueur des Knicks. « Honnêtement, pour nous, [ces matchs de classement] n’ont pas d’importance. Nous allons déjà aux Jeux olympiques donc, pour nous, il n’y a pas de réelle importance. L’Iran a par exemple quelque chose à jouer, il doit se qualifier [pour les JO], mais pas nous. Nous irons quoi qu’il arrive. Donc c’est dur. »

Comme l’avait rappelé Nicolas Batum puis confirmé Evan Fournier, « c’est la première fois » que cette Équipe de France « perd aussi tôt » et dispute donc des rencontres « sans véritable enjeu ». Toutefois, elle ne peut se permettre de fausser la compétition en prenant ces matchs à la légère.

« Il est évident que la France devrait, et va, prendre ces matchs très au sérieux. Nous devons respecter la nature du jeu et tout ce qui concerne le processus de qualification. Nous devons jouer à notre meilleur niveau car, sinon, ça perturberait tout », rassure le nouveau meilleur marqueur des Bleus en Coupe du monde. « Puis, quand vous jouez pour votre pays, vous voulez toujours gagner. »

Crédit photo : FIBA.com

Evan Fournier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DEN 38 11 49.3 40.7 76.9 0.2 0.8 0.9 1.2 1.7 0.5 0.8 0.0 5.3 2013-14 DEN 76 20 41.9 37.6 75.6 0.5 2.2 2.7 1.5 2.4 0.5 1.3 0.1 8.4 2014-15 ORL 58 29 44.0 37.8 72.8 0.5 2.2 2.6 2.1 2.0 0.7 1.4 0.0 12.0 2015-16 ORL 79 33 46.2 40.0 83.6 0.4 2.4 2.9 2.7 2.7 1.2 1.7 0.0 15.4 2016-17 ORL 68 33 43.9 35.6 80.5 0.7 2.4 3.1 3.0 2.7 1.0 2.1 0.1 17.2 2017-18 ORL 57 32 45.9 37.9 86.7 0.4 2.8 3.2 2.9 2.4 0.8 1.7 0.3 17.8 2018-19 ORL 81 32 43.8 34.0 80.6 0.5 2.7 3.2 3.6 2.8 0.9 1.9 0.2 15.1 2019-20 ORL 66 31 46.7 39.9 81.8 0.3 2.3 2.6 3.2 2.4 1.1 1.9 0.2 18.5 2020-21 * All Teams 42 30 45.7 41.3 78.8 0.2 2.8 3.1 3.4 2.3 1.1 1.7 0.5 17.1 2020-21 * ORL 26 30 46.1 38.8 79.7 0.2 2.7 2.9 3.7 2.1 1.0 2.1 0.4 19.7 2020-21 * BOS 16 30 44.8 46.3 71.4 0.3 3.0 3.3 3.1 2.6 1.3 1.2 0.6 13.0 2021-22 NYK 80 30 41.7 38.9 70.8 0.4 2.2 2.6 2.1 2.3 1.0 1.3 0.3 14.1 2022-23 NYK 27 17 33.7 30.7 85.7 0.2 1.7 1.8 1.3 1.7 0.6 0.8 0.1 6.1 Total 672 28 44.3 37.9 79.9 0.4 2.3 2.7 2.6 2.4 0.9 1.6 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.