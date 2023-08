Paul George très élogieux envers Nicolas Batum

Il y a maintenant quinze jours, la femme de Nicolas Batum avait annoncé que son mari allait prendre sa retraite après les Jeux olympiques de Paris en 2024 et se dirigeait donc vers sa dernière saison en NBA. Des propos que l’ailier des Bleus a tempérés ces derniers jours, dans les colonnes de L’Équipe.

« La sélection, j’arrête après les JO 2024, c’est certain. Pour le reste, beaucoup de choses sont mouvantes dans le sport de haut niveau. Tu dis un truc, un an après, tout change. La décision, je la prendrai le moment venu. Tout arrêter en 2024 ? Peut-être… mais peut-être pas. »

Il faudra donc attendre l’année prochaine pour savoir si l’ancien de Portland continuera ou pas sa carrière en NBA. Ou ailleurs… Néanmoins, Paul George a déjà rendu un bel hommage à son coéquipier aux Clippers.

« Nico, c’est un compétiteur. C’est un bon gars, le genre avec lequel on aime travailler, et il me rend la vie plus facile », explique l’ailier de Los Angeles dans son podcast. « On partage notre vestiaire dans la salle d’entraînement, même dans les différentes salles, donc on parle de tout. Sur les parquets, c’est un couteau suisse, il fait tout. C’est la colle qui permet de tout garder soudé. Il défend sur les meneurs de jeu, les intérieurs ou les pivots parfois. Il fait un peu tout pour nous. Il est dans dans sa 17e ou 18e année (il jouera sa 16e en 2023/24), il a fait plusieurs fois les Jeux olympiques. Il mérite des louanges. »

Pour illustrer les discussions qu’il a parfois avec Nicolas Batum, « PG13 » revient sur sa découverte, grâce au Français, de Victor Wembanyama.

« Je me souviens qu’il m’a parlé de Wemby. Je ne savais pas de qui il parlait, mais il m’expliquait que ce gamin mesurait quasiment 2m30. Ça me faisait sourire, car si un joueur était aussi grand, j’en aurais entendu parler. Non, non, il est vraiment bon, me disait-il. Va-t-il rendre la France meilleure ? Il me répondait que oui, je devais simplement attendre et regarder. Ça, c’était il y a deux ans. On avance dans le temps et l’année dernière, tout a explosé. On a vu ses qualités et dès que je parlais à Nico de Wemby, il me disait : ‘Je te l’avais dit’. »

Nicolas Batum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 POR 79 18 44.6 36.9 80.8 1.1 1.7 2.8 0.9 1.8 0.6 0.6 0.5 5.4 2009-10 POR 37 25 51.9 40.9 84.3 0.9 3.0 3.8 1.2 2.2 0.7 0.7 0.7 10.1 2010-11 POR 80 32 45.5 34.5 84.1 1.4 3.2 4.5 1.5 2.4 0.9 1.0 0.6 12.4 2011-12 POR 59 30 45.1 39.1 83.6 1.4 3.2 4.6 1.4 1.8 1.0 1.5 1.0 13.9 2012-13 POR 73 38 42.3 37.2 84.8 1.3 4.3 5.6 4.9 1.9 1.3 2.6 1.1 14.3 2013-14 POR 82 36 46.5 36.1 80.3 1.4 6.0 7.5 5.1 1.9 0.9 2.5 0.7 13.1 2014-15 POR 71 34 40.0 32.4 85.7 0.9 5.0 5.9 4.8 1.5 1.1 1.9 0.6 9.4 2015-16 CHA 70 35 42.6 34.8 84.9 0.8 5.3 6.1 5.8 1.6 0.9 2.9 0.6 14.9 2016-17 CHA 77 34 40.3 33.3 85.6 0.6 5.7 6.3 5.9 1.4 1.1 2.5 0.4 15.1 2017-18 CHA 64 31 41.5 33.6 83.1 0.9 3.9 4.8 5.5 1.1 1.0 2.1 0.4 11.6 2018-19 CHA 75 31 45.0 38.9 86.5 1.0 4.3 5.2 3.3 1.9 1.0 1.6 0.6 9.3 2019-20 CHA 22 23 34.6 28.6 90.0 1.1 3.4 4.6 3.0 1.9 0.8 1.0 0.4 3.6 2020-21 LAC 67 27 46.4 40.4 82.8 0.8 4.0 4.7 2.2 1.5 1.0 0.8 0.6 8.1 2021-22 LAC 59 25 46.3 40.0 65.8 0.5 3.8 4.3 1.7 1.4 1.0 0.7 0.7 8.3 2022-23 LAC 78 22 42.0 39.1 70.8 0.8 3.0 3.8 1.6 1.9 0.7 0.6 0.6 6.1 Total 993 30 43.6 36.5 83.3 1.0 4.1 5.0 3.4 1.7 0.9 1.6 0.6 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.