Du nouveau pour la Air Jordan 5 Olive

La Air Jordan 5 continue de jouir d’une très belle cote de popularité. Alors que c’est le coloris « Burgundy » qui fait l’actualité en cette fin août, Jordan Brand prépare déjà la suite avec le retour prévu du coloris « Olive », également très attendu.

Initialement sorti en 2006, le modèle présente la même composition avec sa tige en daim « grainé » couleur olive. D’autres parties ressortent en vert foncé et l’ensemble est complété par des finitions en orange, notamment au niveau du col ou pour faire apparaître le « Jumpman » sur fond gris sur la languette.

La paire est annoncée pour le 9 mars 2024 au prix de 210 dollars. Reste maintenant à espérer que sa sortie soit un peu avancée, comme cela avait été le cas pour le coloris « Burgundy ». Wait and see…

(Via SneakerNews)

