Replay | Les 37 points et 6 passes de Luka Doncic face au Venezuela

Derrière son collectif et cinq joueurs à plus de 10 points, le Venezuela s’est longtemps accroché face à la Slovénie.

Mais l’homme-orchestre Luka Doncic était déjà prêt à faire son festival. Avec son partenaire de prédilection, Mike Tobey, qu’il a trouvé sur une première passe aveugle dans le trafic, la star de Dallas a fait de gros dégâts.

Résultat : 37 points à 11/18 au tir, la puissance physique et la technique de « Luka Magic » étant toujours une équation très difficile à résoudre pour les adversaires, malgré sa maladresse de loin (2/9). En ajoutant à cela ses 7 rebonds, 6 passes et son 13/14 aux lancers-francs, on obtient un joli 39 d’évaluation pour la star de Jordan Brand.

Et surtout une première victoire (100-85) pour débuter cette Coupe du monde 2023.