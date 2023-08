La Air Jordan 2 joue les prolongations

La Air Jordan 2 n’en finit plus d’être mise à l’honneur cette année avec une multitude de coloris venus garnir une collection déjà étoffée. On continue avec ce nouveau coloris prévu pour le mois prochain, qui reprend une version emblématique de la Air Jordan 3 « Black Cement ».

On retrouve ainsi une tige en cuir noir avec des finitions en gris sur l’empeigne et au niveau du talon, du col et de la languette, l’ensemble étant complété par des touches de rouge sur les logos Air Jordan et Nike présents respectivement sur le la languette et le talon. La semelle se dessine pour sa part en blanc sur la partie intermédiaire et gris et rouge pour la partie extérieure.

La date de sortie de cette Air Jordan 2 « Black Cement » est prévue pour le 23 septembre au prix de 175 dollars.

