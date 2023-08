Des images officielles et une date de sortie pour la KD 16 « Aunt Pearl »

Comme chaque année, Kevin Durant va participer à la prévention et au dépistage du cancer du sein au cours d’octobre rose en sortant un nouveau coloris « Aunt Pearl » de sa prochaine chaussure signature, la KD 16, en hommage à sa tante décédée.

C’est désormais une tradition qui se poursuit depuis onze ans, à l’époque de la KD 4, et qui sera encore au rendez-vous cette saison. Sur les images officielles, on peut distinguer une tige en deux teintes de rose, avec des motifs floraux à la base et sur l’empeigne.

La languette de la chaussure droite fait ressortir le logo de Kevin Durant, la gauche laisse apparaître une nouvelle fleur. A noter également sur la semelle intérieur la présence du nom d’ Aunt Pearl mais aussi de Sandra Kay Yow, coach Hall of Famer décédée d’un cancer du sein en 2009.

La date de sortie de la KD 16 « Aunt Pearl » est prévue pour le 14 octobre, au prix annoncé à 170 dollars.

