Damian Lillard ne pense qu’au titre

Après des années à répéter que la loyauté était une valeur cardinale pour lui, et qu’on jugeait trop les joueurs NBA par leur nombre de titres, Damian Lillard a visiblement évolué sur ces questions.

Interrogé par Andscape lors de son Formula Zero Elite Camp, le (toujours) meneur des Blazers a confirmé, du bout des lèvres, avoir réclamé un transfert à Portland. Mais il ne veut pas d’un bras de fer à la James Harden.

« Il est plus élevé qu’il ne l’a jamais été » répond-il sur son envie de gagner le titre. « Quand on est jeune et qu’on gagne, on se rend compte qu’on a le temps. Quand on se fait sa place dans la ligue et qu’on sait qu’on est là pour rester, on a l’impression d’avoir du temps. Plus on vieillit, plus on y a consacré du temps, surtout quand on est au sommet du jeu et que l’on réalise tous ces exploits individuels, et plus il devient prioritaire de réaliser l’exploit ultime, qui est la raison d’être de ce jeu, en remportant le championnat. »

Visiblement, à 33 ans, Damian Lillard ne pense désormais plus qu’à remporter le trophée Larry O’Brien.

« Le désir de l’obtenir est aujourd’hui aussi fort qu’il le sera jamais. C’est littéralement la chose la plus importante sur ma liste. Quand je me réveille et que je dois faire tout ce que j’ai à faire… Je dois m’entraîner, je dois prendre du temps pour mes enfants, je dois encore faire de la musculation, je dois faire toutes ces choses et je dois m’assurer que l’entraînement et la préparation sont toujours ma priorité. Même en étant père de trois enfants, et non plus d’un seul, et en ayant toutes ces autres responsabilités, il faut quelque chose qui vous tient à cœur pour rester engagé comme je l’ai été. C’est le plus haut niveau possible. C’est en fin de compte ce que je veux vivre. »

Un discours un brin différent de celui qu’il tenait quand il expliquait qu’on « dévalorisait le travail des joueurs qui ne remportent pas le titre » en NBA puisqu’il admet que c’est finalement la validation de tout ce travail.

Quant au fait que sa demande de transfert s’oppose à son discours des dernières années sur l’importance de la loyauté, Damian Lillard explique que sa loyauté est d’abord dirigée envers lui-même.

« Si vous regardez l’histoire de mon discours sur la loyauté, j’ai toujours dit que j’étais loyal envers qui j’étais et que je ferais toujours ce que je pense être la bonne chose à faire », conclut Damian Lillard. « Il faut que tout soit aligné avec ma vision. C’est une priorité pour moi. Il faut qu’il en soit ainsi. Tout doit être connecté et cela doit signifier la même chose pour moi et pour tous ceux qui en font partie. C’est ce à quoi je suis fidèle ».

Aujourd’hui, sa vision colle à celle de Miami, qu’il aimerait donc rejoindre en priorité. Le problème, c’est que les discussions n’avancent pas, les offres de Pat Riley n’ayant pas convaincu les dirigeants de l’Oregon.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 Total 769 36 43.9 37.2 89.5 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.