Depuis des années, Giannis Antetokounmpo clame haut et fort que Bobby Portis est l’un des meilleurs intérieurs américains du monde. Un avis visiblement partagé par les dirigeants de la fédération puisque son coéquipier aux Bucks, l’un des acteurs importants du titre de 2021, a été convoqué pour la Coupe du monde.

« Le fait qu’un candidat au titre de MVP chaque année, sans doute le meilleur joueur au monde, dise souvent cela à mon sujet et qu’il ait autant de respect pour moi, c’est sympa. C’est sympa d’entendre ça, mais être ici, c’est une expérience totalement différente. Le fait de côtoyer certains des meilleurs joueurs du monde me rend vraiment humble », livre ainsi Bobby Portis.

Celui-ci n’aura pas l’occasion de croiser le chemin de son partenaire de club durant la compétition internationale, le double MVP ayant dû faire une croix sur cette Coupe du monde. Entouré des jeunes vedettes américaines, « Bobby Buckets » tentera tout de même d’être à la hauteur des commentaires élogieux de son coéquipier.

Le point positif pour le champion NBA 2021, c’est qu’il n’est pas tout à fait dépaysé avec l’équipe nationale par rapport à ce qu’on attend de lui. « Avoir quelqu’un d’expérimenté, qui peut apporter une dimension col bleu, quelqu’un qui a gagné, même si c’est en NBA… Et son rôle, son rôle pour nous, on l’imagine très similaire à son rôle avec son équipe NBA », affiche le patron de Team USA, Grant Hill.

« Beaucoup de gens pensent que je ne devrais pas faire partie de l’équipe. »

Ce dernier, qui apprécie « son professionnalisme, sa mentalité col bleu, sa ténacité et son expérience », s’attend donc à voir l’intérieur être capable de peser à proximité du cercle et en périphérie.

« Bobby nous apporte de la taille, du physique et du ‘pick-and-pop’, un intérieur qui peut convertir à 3-points, ce qui a un impact sur le ‘spacing’. C’est une excellente option pour nous », juge ainsi Steve Kerr.

Son intérieur, drafté par les Bulls à la 22e position en 2015, affiche un très bon 38% de réussite derrière l’arc dans la Grande Ligue. Un atout de choix dans le jeu de Bobby Portis qui entend faire taire certains commentateurs : « Beaucoup de gens pensent que je ne devrais pas faire partie de l’équipe. Je dois donc aller sur le terrain et prouver chaque jour que j’ai ma place ici et que je peux aider cette équipe au plus haut niveau. »

Le joueur des Bucks admet qu’il ne s’était jamais imaginé intégrer Team USA par le passé. Et que, depuis ses débuts, il ne visait qu’à s’améliorer au quotidien.

« Puis cette opportunité s’est présentée et je suis à jamais béni et reconnaissant d’être ici », apprécie ainsi le « role player », bien conscient d’être en mission avec cette équipe pour ne ramener qu’une seule chose : l’or.

Bobby Portis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 CHI 62 18 42.7 30.8 72.7 2.0 3.5 5.4 0.8 1.6 0.4 0.9 0.4 7.0 2016-17 CHI 64 16 48.8 33.3 66.1 1.2 3.5 4.6 0.6 1.5 0.3 0.6 0.2 6.8 2017-18 CHI 73 23 47.1 35.9 76.9 2.2 4.6 6.8 1.7 1.8 0.7 1.4 0.3 13.2 2018-19 * All Teams 50 26 44.4 39.3 79.4 2.2 5.9 8.1 1.4 2.9 0.7 1.5 0.4 14.2 2018-19 * WAS 28 27 44.0 40.3 80.9 2.3 6.4 8.6 1.5 3.0 0.9 1.6 0.4 14.3 2018-19 * CHI 22 24 45.0 37.5 78.0 2.1 5.2 7.3 1.3 2.8 0.5 1.3 0.4 14.1 2019-20 NYK 66 21 45.0 35.8 76.3 1.2 3.9 5.1 1.5 1.7 0.5 1.1 0.3 10.1 2020-21 MIL 66 21 52.3 47.1 74.0 1.9 5.2 7.1 1.1 1.7 0.8 0.9 0.4 11.4 2021-22 MIL 72 28 47.9 39.3 75.2 2.5 6.6 9.1 1.2 2.4 0.7 1.3 0.7 14.6 2022-23 MIL 70 26 49.6 37.0 76.8 2.2 7.4 9.6 1.5 1.6 0.4 1.2 0.2 14.1 Total 523 22 47.4 38.1 75.4 1.9 5.1 7.0 1.2 1.9 0.6 1.1 0.4 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.