Une nouvelle Luka 2 en hommage à la Slovénie

Luka Doncic avait fait part de sa volonté de mettre la Slovénie et ses paysages verdoyants à l’honneur sur plusieurs coloris de ses chaussures signature conçues par Jordan Brand. Cette version de la Luka 2 baptisée « Lake Bled » en est la parfaite illustration.

La paire rend en effet hommage au lac de Bled situé au pied des Alpes juliennes, au nord ouest de la capitale Ljubjana. Réalisée avec un peu moins de 20% de matériaux recyclées, ce modèle « Next Nature » est habillée d’une palette de bleu pour composer sa tige tandis qu’une cordelette plus solide en bleu, blanc et rouge, qui traverse l’ensemble du modèle, peut-être en clin d’oeil aux randonnées montagneuses ou à l’escalade.

Des finitions en rouge, comme sur le logo du joueur sur la languette, sont également présentes. L’ensemble repose sur une semelle en blanc et bleu tacheté, avec la mousse « Formula 23 » en blanc et une semelle extérieure translucide bleue.

La Jordan Luka 2 « Lake Bled » est attendue pour le 14 septembre au prix de 140 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Freak 5 Made in Sepolia, la toute nouvelle paire signature de Nike et Giannis Antetokounmpo. La paire promet des départs explosifs et un amorti dynamique, pour pourquoi pas s’approcher des superpouvoirs du Freak ! Livraison et retour offert dès 100€ d’achat