Les stars de la Coupe du monde uniquement sur Bein SPORTS

Déjà diffuseur de la NBA, de la NCAA et de la WNBA, BeIN SPORTS a décroché les droits sur les rencontres des Equipe de France féminine et masculine, et la chaîne qatarie sera la seule chaîne à diffuser en intégralité la Coupe du Monde FIBA 2023, qui débute le 25 août aux Philippines, au Japon et en Indonésie.

L’occasion de voir à l’oeuvre une soixantaine de joueurs NBA ! A commencer évidemment par les 12 de Team USA avec Anthony Edwards comme fer de lance, épaulé de plusieurs All-Stars comme Tyrese Haliburton, Brandon Ingram et Jaren Jackson Jr., mais aussi des révélations de la saison comme Austin Reaves, Jalen Brunson et Mikal Bridges. Eliminés par les Bleus au Mondial 2019, les Etats-Unis sont revanchards.

Près de 60 joueurs NBA en lice

A propos des Bleus, ils aussi leurs doses de joueurs NBA avec l’habituel trio de cadres composé de Rudy Gobert, Evan Fournier et Nicolas Batum. C’est moins que le Canada qui a envoyé l’artillerie lourde avec l’arrière All-Star Shai Gilgeous-Alexander, le bouillant Dillon Brooks ou encore RJ Barrett, la star des Knicks. Et que dire de l’Australie qui arrive en Asie avec neuf NBAers, dont l’élégant Josh Giddey, Matisse Thybulle et l’inusable Patty Mills. Points communs à ces trois nations, elles font partie des favoris pour aller au bout, et empêcher les Américains de décrocher l’or.

Du côté des autres équipes, on notera la présence de Karl-Anthony Towns avec la République dominicaine, des frères Wagner et de Dennis Schroder avec l’Allemagne et bien sûr de Luka Doncic, à la tête de la Slovénie, et de Lauri Markkanen, la star de la Finlande. Malgré quelques forfaits de dernière minute, le plateau est très relevé avec des All-Stars, des vainqueurs de trophées individuels et des futurs MVP en puissance !

Côté dispositif, Rémi Reverchon et Jacques Monclar seront sur place afin de faire vivre aux abonnés la compétition au plus près et pour suivre l’équipe de France. Les rencontres de Team USA seront commentées par Xavier Vaution et Chris Singleton. Adio Lala, Peter Anderson et Fred Weis seront également au commentaire des plus belles affiches de la compétition.

En plateau, Mary Patrux, Xavier Vaution et Chris Singleton encadreront les rencontres des Bleus.

CALENDRIER DES MATCHS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE ET DES PHASES FINALES

CANADA / FRANCE : vendredi 25 août à 15h30 sur beIN SPORTS 1

: vendredi 25 août à 15h30 sur beIN SPORTS 1 FRANCE / LETTONIE : dimanche 27 août à 15h30 sur beIN SPORTS 1

: dimanche 27 août à 15h30 sur beIN SPORTS 1 FRANCE / LIBAN : mardi 29 août à 11h45 sur beIN SPORTS 1

mardi 29 août à 11h45 sur beIN SPORTS 1 SECONDE PHASE DE POULES : vendredi 1er et dimanche 3 septembre

: vendredi 1er et dimanche 3 septembre QUARTS DE FINALE : mardi 05 et mercredi 06 septembre sur beIN SPORTS 1

: mardi 05 et mercredi 06 septembre sur beIN SPORTS 1 DEMI-FINALES : vendredi 08 septembre à 10h45 et 14h40 sur beIN SPORTS 1

vendredi 08 septembre à 10h45 et 14h40 sur beIN SPORTS 1 FINALE : dimanche 10 septembre à 14h40 sur beIN SPORTS 1

PROGRAMME DES PREMIERS JOURS

VENDREDI 25 AOUT

Finlande – Australie (10h00, BeIN SPORTS 2)

Angola – Italie (10h00, BeIN SPORTS Max 4)

Lettonie – Liban (11h00, BeIN SPORTS 1)

Mexique – Montenegro (11h00, BeIN SPORTS Max 5)

France – Canada (14h00, BeIN SPORTS 1)

Rép. Dominicaine – Philippines (14h00, BeIN SPORTS Max 4)

Allemagne – Japon (14h00, BeIN SPORTS Max 5)

Egypte – Lituanie (14h00, BeIN SPORTS Max 6)

SAMEDI 26 AOUT

USA – Nouvelle Zélande (14h30, BeIN SPORTS 2)

Slovénie – Venezuela (11h30, BeIN SPORTS 3)

Espagne – Côte d’Ivoire (14h30, BeIN SPORTS 3)

Cap-Vert – Géorgie (10h00, BeIN SPORTS Max 4)

Soudan du Sud – Porto Rico (10h00, BeIN SPORTS Max 5)

Grèce – Jordanie (10h30, BeIN SPORTS Max 6)

Article rédigé avec les équipes de BeIN Sports