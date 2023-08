Record de la saison égalé pour Marine Johannès

Meilleure marqueuse de la finale de la Commissioner’s Cup en début de semaine, Marine Johannès continue sur sa lancée puisque cette nuit, elle a égalé son record de la saison avec 18 points dans la victoire du Liberty à Phoenix. Un large succès (85-63) qui confirme que les New-yorkaises sont dans une forme étincelante dans cette dernière ligne droite avec 12 victoires en 14 matches ! Leader de la conférence Est, le Liberty affiche un bilan de 25 victoires pour 7 défaites, soit 78% de victoires.

Face à un Mercury privé de Brittney Griner, placée en quarantaine, le Liberty a fait la différence au début du 3e quart-temps avec un 16-5 pour prendre 16 points d’avance (59-43), et mener 75-54 au début du dernier quart-temps. Avant cela, Johannès s’était mise en évidence en première mi-temps en inscrivant 14 de ses 18 points, pour épauler Betnijah Laney (22 points) et Sabrina Ionescu (18 points).

Moins en vue que la saison passée, Johannès a du mal à enchaîner les performances, et on constate que ses deux matches à 18 points, cette saison, l’ont été lorsqu’elle a joué 28 minutes et plus.