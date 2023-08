Le Thunder se sépare de TyTy Washington Jr.

Un an après avoir été drafté au premier tour par les Rockets, TyTy Washington Jr. se retrouve déjà sur le carreau !

D’abord transféré cet été aux Hawks pour permettre à Houston de signer Dillon Brooks, il avait ensuite été cédé au Thunder dans l’échange de Patty Mills. Finalement, OKC a décidé de ne pas le conserver, et TyTy Washington se retrouve free agent. Avec certes un chèque de 2.4 millions de dollars puisque son salaire était garanti.

Pour sa saison rookie, il avait surtout brillé en G-League avec 23 points et 6 passes de moyenne en 18 rencontres avec les Rio Grande Valley Vipers.

Lindy Waters III rempile

Côté OKC, l’écrémage n’est pas terminé puisque l’équipe possède encore 19 joueurs sous contrat, et il faudra donc en couper encore quatre. En revanche, il y a de la place pour deux « two-way contract », et The Athletic annonce que le Thunder a décidé d’en offrir un à Lindy Waters III, qui vient de passer deux ans au Thunder avec 66 matches disputés en deux saisons.

C’est un habitué de ce type de contrat puisqu’il était arrivé en février 2022 via un « two-way contract », transformé ensuite en contrat classique.

Coupé en juin, il n’a pas trouvé preneur cet été, et cet ailier a donc accepté de revenir à OKC. C’est un endroit qu’il connaît très bien puisqu’il a grandi à Norman, et il a étudié à Oklahoma State.

TyTy Washington, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 31 14 36.3 23.8 55.6 0.1 1.4 1.5 1.5 0.9 0.5 0.5 0.1 4.7 Total 31 14 36.3 23.8 55.6 0.1 1.4 1.5 1.5 0.9 0.5 0.5 0.1 4.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.